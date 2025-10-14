Sverige
Domstolen tingsrätten i Härnösand. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Man dömd efter olycka på jobbet
I december år 2023
drunknade en ung man
när han jobbade i området Solberg
i Örnsköldsviks kommun.
Mannen var 23 år
och körde en grävmaskin.
Han skulle ordna en väg.
Men grävmaskinen hamnade
på en liten sjö
som inte fanns med
på någon karta.
Grävmaskinen rasade genom isen
på sjön.
Hytten där 23-åringen satt
hamnade under vattnet.
Han drunknade.
Den unga mannen
jobbade för ett mindre företag.
Företaget jobbade åt det
stora företaget SCB.
Nu har det varit en rättegång
mot mannen som har
det lilla företaget.
Mannen är skyldig
till 23-åringens död.
Det säger domstolen.
Mannen borde ha sagt något
om den lilla sjön.
Mannen ska nu betala 400 tusen kronor
i skadestånd till 23-åringens familj.
Mannen säger att han inte
gjort något brott.
8 SIDOR/TT
14 oktober 2025