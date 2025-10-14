Man dömd efter olycka på jobbet

I december år 2023

drunknade en ung man

när han jobbade i området Solberg

i Örnsköldsviks kommun.

Mannen var 23 år

och körde en grävmaskin.

Han skulle ordna en väg.

Men grävmaskinen hamnade

på en liten sjö

som inte fanns med

på någon karta.

Grävmaskinen rasade genom isen

på sjön.

Hytten där 23-åringen satt

hamnade under vattnet.

Han drunknade.

Den unga mannen

jobbade för ett mindre företag.

Företaget jobbade åt det

stora företaget SCB.

Nu har det varit en rättegång

mot mannen som har

det lilla företaget.

Mannen är skyldig

till 23-åringens död.

Det säger domstolen.

Mannen borde ha sagt något

om den lilla sjön.

Mannen ska nu betala 400 tusen kronor

i skadestånd till 23-åringens familj.

Mannen säger att han inte

gjort något brott.

