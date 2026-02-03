Två personer dog på jobbet

Två personer har dött

i olyckor på sina jobb.

Båda olyckorna

hände i Skåne.

Den första olyckan

hände i söndags.

En man dog på sitt jobb

i hamnen i Landskrona.

Det var något som föll på mannen.

Det gjorde att han dog.

Det skriver tidningen Sydsvenskan.

Mannen var ungefär 40 år.

Den andra olyckan

hände i måndags.

Då dog en kvinna

på sitt jobb i Staffanstorp.

Kvinnan dog efter att hon

hade fått något tungt över sig.

Det skriver poliserna

på sin sajt på internet.

Kvinnan var ungefär 45 år.

Nu ska poliserna

undersöka båda olyckorna.

Varje år är det ungefär

40 personer i Sverige

som dör i olyckor på sina jobb.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR