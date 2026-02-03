Sverige

En bild som är tagen från luften. Bilden visar hus och gator i Staffanstorp.

Staffanstorp i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT

Två personer dog på jobbet

Två personer har dött
i olyckor på sina jobb.
Båda olyckorna
hände i Skåne.

Den första olyckan
hände i söndags.

En man dog på sitt jobb
i hamnen i Landskrona.
Det var något som föll på mannen.
Det gjorde att han dog.

Det skriver tidningen Sydsvenskan.
Mannen var ungefär 40 år.

Den andra olyckan
hände i måndags.

Då dog en kvinna
på sitt jobb i Staffanstorp.
Kvinnan dog efter att hon
hade fått något tungt över sig.

Det skriver poliserna
på sin sajt på internet.
Kvinnan var ungefär 45 år.

Nu ska poliserna
undersöka båda olyckorna.

Varje år är det ungefär
40 personer i Sverige
som dör i olyckor på sina jobb.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

3 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Gertrud skriver:
    3 februari, 2026 kl. 11:38

    jag väljer en super kraft nästa person gör en debuff🥳🥳🥳

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar