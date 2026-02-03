Sverige
Staffanstorp i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT
Två personer dog på jobbet
Två personer har dött
i olyckor på sina jobb.
Båda olyckorna
hände i Skåne.
Den första olyckan
hände i söndags.
En man dog på sitt jobb
i hamnen i Landskrona.
Det var något som föll på mannen.
Det gjorde att han dog.
Det skriver tidningen Sydsvenskan.
Mannen var ungefär 40 år.
Den andra olyckan
hände i måndags.
Då dog en kvinna
på sitt jobb i Staffanstorp.
Kvinnan dog efter att hon
hade fått något tungt över sig.
Det skriver poliserna
på sin sajt på internet.
Kvinnan var ungefär 45 år.
Nu ska poliserna
undersöka båda olyckorna.
Varje år är det ungefär
40 personer i Sverige
som dör i olyckor på sina jobb.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
3 februari 2026
