Två män dog i olycka

Två män dog

i en olycka på jobbet.

Det hände i tisdags

i Söderhamns kommun.

– Troligen hände olyckan

när ett stort däck exploderade.

Det säger åklagaren

Åse Schoultz till P4 Gävleborg.

Det är hon som leder

polisernas arbete.

Ingen annan människa

såg när olyckan hände.

Poliserna ska undersöka

varför däcket exploderade.

De ska också undersöka

om någon har gjort fel.

Varje år är det ungefär

40 människor i Sverige

som dör i olyckor på sina jobb.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR