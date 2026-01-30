Sverige

En ambulanshelikopter som flyger. Den är gul.

En ambulanshelikopter åkte till olyckan. Foto: Erik Simander/TT

Två män dog i olycka

Två män dog
i en olycka på jobbet.
Det hände i tisdags
i Söderhamns kommun.

– Troligen hände olyckan
när ett stort däck exploderade.

Det säger åklagaren
Åse Schoultz till P4 Gävleborg.
Det är hon som leder
polisernas arbete.

Ingen annan människa
såg när olyckan hände.

Poliserna ska undersöka
varför däcket exploderade.
De ska också undersöka
om någon har gjort fel.

Varje år är det ungefär
40 människor i Sverige
som dör i olyckor på sina jobb.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

30 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. kalle utan balle skriver:
    30 januari, 2026 kl. 11:26

    ojj otur. tycker synd om dem.😔

    Svara
  2. ... skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:45

    Så hemskt. Rip

    Svara
  3. JULIAN skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:30

    Oj det var inte bra

    Svara
  4. Elise skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:32

    vad tråkigt.Det var inte bra😢

    Svara
  5. Melek skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:32

    Onej vad tråkigt😭😢

    Svara
