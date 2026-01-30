Sverige
En ambulanshelikopter åkte till olyckan. Foto: Erik Simander/TT
Två män dog i olycka
Två män dog
i en olycka på jobbet.
Det hände i tisdags
i Söderhamns kommun.
– Troligen hände olyckan
när ett stort däck exploderade.
Det säger åklagaren
Åse Schoultz till P4 Gävleborg.
Det är hon som leder
polisernas arbete.
Ingen annan människa
såg när olyckan hände.
Poliserna ska undersöka
varför däcket exploderade.
De ska också undersöka
om någon har gjort fel.
Varje år är det ungefär
40 människor i Sverige
som dör i olyckor på sina jobb.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
30 januari 2026
ojj otur. tycker synd om dem.😔
Så hemskt. Rip
Oj det var inte bra
vad tråkigt.Det var inte bra😢
Onej vad tråkigt😭😢