Man dömd för flera sexbrott

En man har blivit dömd

till fängelse för

sexbrott mot 16 flickor.

Mannen gjorde brotten

på en skola i Uppsala.

Flickorna gick i lågstadiet.

Straffet blir tre år

och nio månader i fängelse.

Mannen är ungefär 60 år.

Han har haft flera

olika jobb på skolan.

Han har bland annat jobbat

som vaktmästare och på fritids.

Han har jobbat på skolan

sedan år 2023.

Han gjorde brotten

fram till våren år 2025.

Då tog poliserna honom.

Bevisen mot mannen

är flickornas berättelser.

Det fanns också bilder

och filmer i hans telefon.

Mannen har själv sagt

att han inte gjort något brott.

