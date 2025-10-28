Sverige

Bilden är tagen i en domstol i Sverige. Det är en närbild på en lagbok och en domarklubba.

Boken med alla Sveriges lagar. Foto: Johan Nilsson/TT

Man dömd för flera sexbrott

En man har blivit dömd
till fängelse för
sexbrott mot 16 flickor.

Mannen gjorde brotten
på en skola i Uppsala.
Flickorna gick i lågstadiet.

Straffet blir tre år
och nio månader i fängelse.

Mannen är ungefär 60 år.
Han har haft flera
olika jobb på skolan.
Han har bland annat jobbat
som vaktmästare och på fritids.

Han har jobbat på skolan
sedan år 2023.
Han gjorde brotten
fram till våren år 2025.
Då tog poliserna honom.

Bevisen mot mannen
är flickornas berättelser.
Det fanns också bilder
och filmer i hans telefon.

Mannen har själv sagt
att han inte gjort något brott.

8 SIDOR

28 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Sture Jonsson skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 15:27

    Jag tycker att det är alldeles för låga straff i sverige angående sexbrott tex. Det borde vara minst 8 år tycker jag. 😠

    Svara
  2. En skugga skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 15:33

    Jag håller med Sture.

    Svara
  3. Lucas skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 16:20

    Det bordet vara minst 10 år för att göra ett brott. Han är det sämst av världen

    Svara
