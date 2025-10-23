Sverige

Två polisbilar som står utanför flygplatsen Arlanda.

Poliser på Arlanda. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT

Misstänkt brottsling är fast

Svenska poliser har tagit fast
en misstänkt brottsling.
Det hände på flygplatsen Arlanda.

Mannen hade varit i Irak.
Poliserna där tog fast honom.
Nu har de skickat honom till Sverige.

Mannen är en viktig brottsling.
Han har varit en av ledarna
för ett gäng med brottslingar
i Upplands-Bro nära Stockholm.
Det skriver flera tidningar.

Gänget i Upplands-Bro
har jobbat ihop med
brottslingen Rawa Majid
och hans gäng Foxtrot.

Mannen som poliserna
tog fast på Arlanda
är misstänkt för brott
med mord, vapen och droger.
Det säger åklagarna
som leder polisernas arbete.

Det är inte klart
när det ska bli
en rättegång mot mannen.

8 SIDOR

23 oktober 2025

4 kommentarer
  1. Bea skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 10:38

    Bra jobbat polisen!!!!ta alla brottslingar så vi kan leva utan rädsla

    Svara
  2. Andreas skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 10:43

    Ni kan inte gömma er nånstans synden straffar sig själv.

    Svara
  3. HalloweenGubbe skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 12:27

    Bra att dom fångade honom

    Svara
  4. Andreas skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 13:29

    Jag är så glad att fler och fler fångas .även om man gömmer sig utomlands så hittas man så småningom. Bra jobbat polisen.

    Svara
