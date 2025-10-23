Misstänkt brottsling är fast

Svenska poliser har tagit fast

en misstänkt brottsling.

Det hände på flygplatsen Arlanda.

Mannen hade varit i Irak.

Poliserna där tog fast honom.

Nu har de skickat honom till Sverige.

Mannen är en viktig brottsling.

Han har varit en av ledarna

för ett gäng med brottslingar

i Upplands-Bro nära Stockholm.

Det skriver flera tidningar.

Gänget i Upplands-Bro

har jobbat ihop med

brottslingen Rawa Majid

och hans gäng Foxtrot.

Mannen som poliserna

tog fast på Arlanda

är misstänkt för brott

med mord, vapen och droger.

Det säger åklagarna

som leder polisernas arbete.

Det är inte klart

när det ska bli

en rättegång mot mannen.

