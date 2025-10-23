Sverige
Poliser på Arlanda. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT
Misstänkt brottsling är fast
Svenska poliser har tagit fast
en misstänkt brottsling.
Det hände på flygplatsen Arlanda.
Mannen hade varit i Irak.
Poliserna där tog fast honom.
Nu har de skickat honom till Sverige.
Mannen är en viktig brottsling.
Han har varit en av ledarna
för ett gäng med brottslingar
i Upplands-Bro nära Stockholm.
Det skriver flera tidningar.
Gänget i Upplands-Bro
har jobbat ihop med
brottslingen Rawa Majid
och hans gäng Foxtrot.
Mannen som poliserna
tog fast på Arlanda
är misstänkt för brott
med mord, vapen och droger.
Det säger åklagarna
som leder polisernas arbete.
Det är inte klart
när det ska bli
en rättegång mot mannen.
23 oktober 2025
Bra jobbat polisen!!!!ta alla brottslingar så vi kan leva utan rädsla
Ni kan inte gömma er nånstans synden straffar sig själv.
Bra att dom fångade honom
Jag är så glad att fler och fler fångas .även om man gömmer sig utomlands så hittas man så småningom. Bra jobbat polisen.