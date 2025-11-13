Sverige
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Christine Olsson/TT
Misstänkt gift på sjukhus
Det har hänt
något ovanligt på
Akademiska sjukhuset
i Uppsala.
Fyra personer
som jobbar på sjukhuset
blev sjuka på kort tid.
De kan ha blivit
förgiftade på jobbet.
Alla fyra jobbar på samma
avdelning på sjukhuset.
Sjukhuset har nu
låst dörrarna dit
och skaffat vakter.
Det är inte känt
hur personerna är sjuka.
Och det är inte känt
vilket gift det är.
Poliserna undersöker
vad som har hänt.
De har inte tagit fast
någon misstänkt.
8 SIDOR/TT
13 november 2025
varför gör man så mot oskyldiga människor?har dom någon misstänkt??sätt övervakningskamera på hela sjukhuset. hoppas ingen patienter har drabbats. så otäckt. och hoppas ni tar den skyldige.
Tycker synd😭😭😭😢