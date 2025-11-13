Misstänkt gift på sjukhus

Det har hänt

något ovanligt på

Akademiska sjukhuset

i Uppsala.

Fyra personer

som jobbar på sjukhuset

blev sjuka på kort tid.

De kan ha blivit

förgiftade på jobbet.

Alla fyra jobbar på samma

avdelning på sjukhuset.

Sjukhuset har nu

låst dörrarna dit

och skaffat vakter.

Det är inte känt

hur personerna är sjuka.

Och det är inte känt

vilket gift det är.

Poliserna undersöker

vad som har hänt.

De har inte tagit fast

någon misstänkt.

8 SIDOR/TT