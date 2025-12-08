Sverige
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Christine Olsson/TT
Person misstänkt för gift
Nu har poliserna
tagit fast en person.
Det är en kvinna
som är ungefär 60 år.
Hon är misstänkt för
att ha förgiftat människor
som jobbar på ett sjukhus.
Det hände för några veckor sedan
på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Fyra människor som jobbar där
blev sjuka på kort tid.
De kan ha blivit förgiftade.
Alla fyra jobbar på samma
avdelning på sjukhuset.
De blev sjuka,
men de överlevde.
Det är inte känt
vilket gift det är.
Poliserna vill inte säga
om den misstänkta kvinnan
också jobbar på sjukhuset.
8 SIDOR/TT
8 december 2025
Synden straffar sig själv. Karma ni vet
Usch vilken ruggig historia 🥹 undrar vem som orsakat detta för sina arbetskamrater,känns det som🤔❤️🩹 kanske en ” läkare,som kände sig hotade, kusligt,,,,min gissning 😥
Hur kan man göra så mot sina arbetskamrater???man känner sig inte ens säker på jobbet. Tur att dom överlevde.tur att det uppdagades. Så hemskt.
Vi går inte säkra någonstans. Psykopater överallt. Vart tog livet vägen?
Kvinna i 60 år anhållen hörde på nyheterna