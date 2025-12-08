Person misstänkt för gift

Nu har poliserna

tagit fast en person.

Det är en kvinna

som är ungefär 60 år.

Hon är misstänkt för

att ha förgiftat människor

som jobbar på ett sjukhus.

Det hände för några veckor sedan

på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Fyra människor som jobbar där

blev sjuka på kort tid.

De kan ha blivit förgiftade.

Alla fyra jobbar på samma

avdelning på sjukhuset.

De blev sjuka,

men de överlevde.

Det är inte känt

vilket gift det är.

Poliserna vill inte säga

om den misstänkta kvinnan

också jobbar på sjukhuset.

8 SIDOR/TT