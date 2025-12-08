Sverige

Ett väldigt stort hus. Det är sjukhuset i Uppsala. Utanför står massor av cyklar parkerade.

Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Christine Olsson/TT

Person misstänkt för gift

Nu har poliserna
tagit fast en person.
Det är en kvinna
som är ungefär 60 år.

Hon är misstänkt för
att ha förgiftat människor
som jobbar på ett sjukhus.

Det hände för några veckor sedan
på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Fyra människor som jobbar där
blev sjuka på kort tid.
De kan ha blivit förgiftade.

Alla fyra jobbar på samma
avdelning på sjukhuset.
De blev sjuka,
men de överlevde.

Det är inte känt
vilket gift det är.
Poliserna vill inte säga
om den misstänkta kvinnan
också jobbar på sjukhuset.

8 SIDOR/TT

8 december 2025

5 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    8 december, 2025 kl. 13:17

    Synden straffar sig själv. Karma ni vet

    Svara
  2. Liza 🥀 skriver:
    8 december, 2025 kl. 13:33

    Usch vilken ruggig historia 🥹 undrar vem som orsakat detta för sina arbetskamrater,känns det som🤔❤️‍🩹 kanske en ” läkare,som kände sig hotade, kusligt,,,,min gissning 😥

    Svara
  3. Elinore skriver:
    8 december, 2025 kl. 13:56

    Hur kan man göra så mot sina arbetskamrater???man känner sig inte ens säker på jobbet. Tur att dom överlevde.tur att det uppdagades. Så hemskt.

    Svara
  4. Mumintrollet skriver:
    8 december, 2025 kl. 15:51

    Vi går inte säkra någonstans. Psykopater överallt. Vart tog livet vägen?

    Svara
  5. L skriver:
    8 december, 2025 kl. 18:09

    Kvinna i 60 år anhållen hörde på nyheterna

    Svara
