Sverige

Det är mörkt ute. Några poliser jobbar i ett bostadsområde.

Poliser som jobbar efter attacken i Västerås. Foto: Per Groth/TT

Kvinna dödad i Västerås

I måndags kväll hittades
två skadade personer.
De hittades utomhus
i området Södra Gryta
i Västerås.

Det var en kvinna och en man.
De hade blivit skadade
med något vasst, kanske en kniv.
De fick åka ambulans till sjukhus.
Kvinnan dog av sina skador.
Mannen kommer att överleva.

Poliserna har tagit fast
fyra personer.
De är misstänkta för
att ha mördat kvinnan
och skadat mannen.

Det är inte känt varför
kvinnan och mannen
har blivit attackerade.

Poliserna undersöker
vad som har hänt.
De vill inte prata
om det just nu.

8 SIDOR

4 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    4 november, 2025 kl. 09:04

    OMG!😮Man är rädd att öppna 8 sidor…

    Svara
  2. Andreas skriver:
    4 november, 2025 kl. 09:05

    men usch så hemskt. vad händer i Sverige? vågar man gå ut?😒😒

    Svara
  3. Sadaf skriver:
    4 november, 2025 kl. 09:28

    Jag vågar inte att gå ut efter kl 19 😔

    Svara
  4. SPAGETTI TOALETTI skriver:
    4 november, 2025 kl. 11:12

    JAG TYCKER EJ OM MORD😎😎😎

    Svara
  5. Extremt Anonym skriver:
    4 november, 2025 kl. 11:52

    asså det är ju sjukt va det är för hemskheter i dagens sammhälle

    Svara
  6. Kungen skriver:
    4 november, 2025 kl. 13:11

    Man vågar ju knappt gå ut längre.😢

    Svara
  7. elias skriver:
    4 november, 2025 kl. 13:40

    pls kan poslisen prata

    Svara
