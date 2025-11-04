Kvinna dödad i Västerås

I måndags kväll hittades

två skadade personer.

De hittades utomhus

i området Södra Gryta

i Västerås.

Det var en kvinna och en man.

De hade blivit skadade

med något vasst, kanske en kniv.

De fick åka ambulans till sjukhus.

Kvinnan dog av sina skador.

Mannen kommer att överleva.

Poliserna har tagit fast

fyra personer.

De är misstänkta för

att ha mördat kvinnan

och skadat mannen.

Det är inte känt varför

kvinnan och mannen

har blivit attackerade.

Poliserna undersöker

vad som har hänt.

De vill inte prata

om det just nu.

