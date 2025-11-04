Sverige
Poliser som jobbar efter attacken i Västerås. Foto: Per Groth/TT
Kvinna dödad i Västerås
I måndags kväll hittades
två skadade personer.
De hittades utomhus
i området Södra Gryta
i Västerås.
Det var en kvinna och en man.
De hade blivit skadade
med något vasst, kanske en kniv.
De fick åka ambulans till sjukhus.
Kvinnan dog av sina skador.
Mannen kommer att överleva.
Poliserna har tagit fast
fyra personer.
De är misstänkta för
att ha mördat kvinnan
och skadat mannen.
Det är inte känt varför
kvinnan och mannen
har blivit attackerade.
Poliserna undersöker
vad som har hänt.
De vill inte prata
om det just nu.
8 SIDOR
4 november 2025
OMG!😮Man är rädd att öppna 8 sidor…
men usch så hemskt. vad händer i Sverige? vågar man gå ut?😒😒
Jag vågar inte att gå ut efter kl 19 😔
JAG TYCKER EJ OM MORD😎😎😎
asså det är ju sjukt va det är för hemskheter i dagens sammhälle
Man vågar ju knappt gå ut längre.😢
pls kan poslisen prata