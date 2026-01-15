Sverige

Ett stort hus, ett sjukhus.

Pojken fick åka till sjukhuset i Uppsala. Foto: Christine Olsson/TT

Pojke dog i olycka

I måndags hände
en olycka vid en skola
i Hassela i Hälsingland.

Några barn hade
byggt en snögrotta.
Men grottan rasade.

En pojke blev fast inne i snön.
Personal på skolan
drog fram honom.
De gjorde hjärt- och
lungräddning på honom.

Sedan fick han åka
till sjukhus i Uppsala.
Han var mycket skadad.

Det gick inte att rädda hans liv.
Nu har pojken dött.
Han gick på mellanstadiet.

Skolan ska hjälpa alla
som mår dåligt
efter det som har hänt.
Poliserna ska undersöka olyckan.
Det berättar SVT.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

15 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. ... skriver:
    15 januari, 2026 kl. 16:56

    Beklagar sorgen starsckars föräldrar.synd att pojken dog.

    Svara
  2. PidgeyHeart skriver:
    15 januari, 2026 kl. 17:18

    💔

    Svara
  3. Anonym skriver:
    15 januari, 2026 kl. 18:05

    Kommun ansvarar och skolan och nämnden kansliet och regeringen och Trafikverket ansvarar för det som hände pojken.
    Borde stoppa dessa olyckor
    Ansvarig Region landstingets
    Mycket dålig kommun
    Byt ut statsminister

    Svara
  4. V skriver:
    15 januari, 2026 kl. 19:01

    Vad gör vuxna på skolan är det ingen som håller koll på vad barnen gör??? Mycket konstigt. Man lämnar sina barn på skolan där dom ska vara trygga.

    Svara
  5. Anonym skriver:
    15 januari, 2026 kl. 20:55

    Det är så tråkigt att höra jag ber🙏🏻

    Svara
