Sverige
Pojken fick åka till sjukhuset i Uppsala. Foto: Christine Olsson/TT
Pojke dog i olycka
I måndags hände
en olycka vid en skola
i Hassela i Hälsingland.
Några barn hade
byggt en snögrotta.
Men grottan rasade.
En pojke blev fast inne i snön.
Personal på skolan
drog fram honom.
De gjorde hjärt- och
lungräddning på honom.
Sedan fick han åka
till sjukhus i Uppsala.
Han var mycket skadad.
Det gick inte att rädda hans liv.
Nu har pojken dött.
Han gick på mellanstadiet.
Skolan ska hjälpa alla
som mår dåligt
efter det som har hänt.
Poliserna ska undersöka olyckan.
Det berättar SVT.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
15 januari 2026
Beklagar sorgen starsckars föräldrar.synd att pojken dog.
💔
Kommun ansvarar och skolan och nämnden kansliet och regeringen och Trafikverket ansvarar för det som hände pojken.
Borde stoppa dessa olyckor
Ansvarig Region landstingets
Mycket dålig kommun
Byt ut statsminister
Vad gör vuxna på skolan är det ingen som håller koll på vad barnen gör??? Mycket konstigt. Man lämnar sina barn på skolan där dom ska vara trygga.
Det är så tråkigt att höra jag ber🙏🏻