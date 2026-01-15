Pojke dog i olycka

I måndags hände

en olycka vid en skola

i Hassela i Hälsingland.

Några barn hade

byggt en snögrotta.

Men grottan rasade.

En pojke blev fast inne i snön.

Personal på skolan

drog fram honom.

De gjorde hjärt- och

lungräddning på honom.

Sedan fick han åka

till sjukhus i Uppsala.

Han var mycket skadad.

Det gick inte att rädda hans liv.

Nu har pojken dött.

Han gick på mellanstadiet.

Skolan ska hjälpa alla

som mår dåligt

efter det som har hänt.

Poliserna ska undersöka olyckan.

Det berättar SVT.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR