Sverige
En kvinna i hemtjänsten är misstänkt för brott. Bilden är gammal. Foto: Oscar Olsson/TT
Personal stal från gamla
En kvinna jobbade med
att hjälpa gamla människor
i deras hem, hemtjänst.
Men kvinnan stal smycken
från de gamla.
Det har hon själv erkänt.
Stölderna hände tidigare i år
i Partille kommun nära Göteborg.
Nu ska det bli
en rättegång mot kvinnan
som är ungefär 40 år.
Samma kvinna har varit misstänkt
för ett gammalt mord.
Det skriver tidningen Göteborgs-Posten.
Mordet hände år 2005 i Göteborg.
En kvinna som jobbade
i en tygbutik blev mördad.
Långt senare kunde poliserna
se att spår i butiken, dna,
kom från kvinnan
som i dag är ungefär 40 år.
Men när poliserna såg det
hade det gått för många år.
Det var för sent för att ha
en rättegång om mordet.
8 SIDOR
4 november 2025
så så hemskt hur kan man stjäla från värnlösa gamlingar, kvinnan borde få det strängaste straffet som finns. och för mordet också. tycker man borde publicera bild på henne. fy på såna, varför kollar man inte upp vilka som anställs?
det är bara hemskt😢
Så lågt att stjäla från en gammal kvinna 🤔😡😥 nu för tiden finns inga spärrar. Förr fanns åtminstone tjuvkoder, där gick gränsen vid äldre och kvinnor, nu går dom över lik, tyvärr 😥 så lågt ❤️🩹
Det är hemskt
Polisen gör ingenting
Polisen har fullt upp med gängkriminella, som sprider oro och otrygghet i samhället.
Väntar på att det ska terrorklassas. Då får polisen göra det de skulle ha gjort och samhället kan återgå till hur det var innan dessa förstörde Sverige.