Sverige

En rullator i ett rum. I bakgrunden sitter en gammal människa i en fåtölj.

En kvinna i hemtjänsten är misstänkt för brott. Bilden är gammal. Foto: Oscar Olsson/TT

Personal stal från gamla

En kvinna jobbade med
att hjälpa gamla människor
i deras hem, hemtjänst.

Men kvinnan stal smycken
från de gamla.
Det har hon själv erkänt.

Stölderna hände tidigare i år
i Partille kommun nära Göteborg.

Nu ska det bli
en rättegång mot kvinnan
som är ungefär 40 år.

Samma kvinna har varit misstänkt
för ett gammalt mord.
Det skriver tidningen Göteborgs-Posten.

Mordet hände år 2005 i Göteborg.
En kvinna som jobbade
i en tygbutik blev mördad.

Långt senare kunde poliserna
se att spår i butiken, dna,
kom från kvinnan
som i dag är ungefär 40 år.

Men när poliserna såg det
hade det gått för många år.
Det var för sent för att ha
en rättegång om mordet.

4 november 2025

  1. v skriver:
    4 november, 2025 kl. 10:58

    så så hemskt hur kan man stjäla från värnlösa gamlingar, kvinnan borde få det strängaste straffet som finns. och för mordet också. tycker man borde publicera bild på henne. fy på såna, varför kollar man inte upp vilka som anställs?

  2. ingen skriver:
    4 november, 2025 kl. 13:37

    det är bara hemskt😢

  3. Hallåa skriver:
    4 november, 2025 kl. 16:23

    Så lågt att stjäla från en gammal kvinna 🤔😡😥 nu för tiden finns inga spärrar. Förr fanns åtminstone tjuvkoder, där gick gränsen vid äldre och kvinnor, nu går dom över lik, tyvärr 😥 så lågt ❤️‍🩹

  4. Hibo skriver:
    4 november, 2025 kl. 22:08

    Det är hemskt

  5. Z skriver:
    4 november, 2025 kl. 22:32

    Polisen gör ingenting

  6. Nikko skriver:
    5 november, 2025 kl. 00:14

    Polisen har fullt upp med gängkriminella, som sprider oro och otrygghet i samhället.
    Väntar på att det ska terrorklassas. Då får polisen göra det de skulle ha gjort och samhället kan återgå till hur det var innan dessa förstörde Sverige.

