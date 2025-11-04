Personal stal från gamla

En kvinna jobbade med

att hjälpa gamla människor

i deras hem, hemtjänst.

Men kvinnan stal smycken

från de gamla.

Det har hon själv erkänt.

Stölderna hände tidigare i år

i Partille kommun nära Göteborg.

Nu ska det bli

en rättegång mot kvinnan

som är ungefär 40 år.

Samma kvinna har varit misstänkt

för ett gammalt mord.

Det skriver tidningen Göteborgs-Posten.

Mordet hände år 2005 i Göteborg.

En kvinna som jobbade

i en tygbutik blev mördad.

Långt senare kunde poliserna

se att spår i butiken, dna,

kom från kvinnan

som i dag är ungefär 40 år.

Men när poliserna såg det

hade det gått för många år.

Det var för sent för att ha

en rättegång om mordet.

8 SIDOR