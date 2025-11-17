Protester i Eskilstuna

Företaget Senior Material

gör delar av batterier till elbilar.

De har en fabrik i området Svista

i Eskilstuna.

En domstol för miljön

har gett företaget rätt

att släppa ut 900 ton per år

av ett giftigt ämne från sin fabrik.

Ämnet heter metylenklorid.

Det har gjort många människor

i Eskilstuna arga.

På lördagen var det

stora protester i staden.

– Vi är emot fabriken.

Det säger Denise Karlsson

till SVT Sörmland.

Hon var med i protesten.

De som ordnade protesten säger

att sex tusen människor var med.

Politikerna i kommunen

har klagat på att Senior Material

har fått rätt att släppa ut ämnet.

De har bett regeringen

om hjälp att stoppa tillståndet.

