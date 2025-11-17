Sverige
Folk protesterar mot Senior Materials fabrik i Eskilstuna. Foto: Christine Olsson/TT
Protester i Eskilstuna
Företaget Senior Material
gör delar av batterier till elbilar.
De har en fabrik i området Svista
i Eskilstuna.
En domstol för miljön
har gett företaget rätt
att släppa ut 900 ton per år
av ett giftigt ämne från sin fabrik.
Ämnet heter metylenklorid.
Det har gjort många människor
i Eskilstuna arga.
På lördagen var det
stora protester i staden.
– Vi är emot fabriken.
Det säger Denise Karlsson
till SVT Sörmland.
Hon var med i protesten.
De som ordnade protesten säger
att sex tusen människor var med.
Politikerna i kommunen
har klagat på att Senior Material
har fått rätt att släppa ut ämnet.
De har bett regeringen
om hjälp att stoppa tillståndet.
Därför har de fått ja
Metylenklorid har varit
förbjudet i Sverige
sedan år 1996.
Det kan skada nerver
och ge cancer.
Men Senior Material har
fått rätt att använda ämnet.
En domstol har sagt ja till
att företaget får släppa
ut ämnet i luften.
En undersökning har visat
att risken är liten för att ämnet
kommer att skada naturen
eller människor.
Därför har domstolen sagt ja.
Kemikalieinspektionen
har sagt ja till att Senior Material
får använda ämnet i fabriken.
Det finns inte något annat sätt
att göra batterierna.
Företaget gör allt de kan
för att arbetarna inte
ska få kontakt med ämnet.
Därför får de rätt att använda ämnet,
säger Kemikalieinspektionen.
Senior Material får använda
ämnet från och nästan år
till år 2027.
17 november 2025
Det ska finnas olika filter och rena ut det företaget stå kostnader själv det finns andra företag som har filter där
Fattar inte hur de kunde få tillåtelse när ämnet är förbjudet i Sverige sedan år 1996. Vansinne!