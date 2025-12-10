Sverige

Flera män i kostymer är på väg in i genom en dörr till en rättssal.

Personer som jobbat med rättegången. Foto: TT

Flera frias för mord

I september förra året
blev en kvinna mördad
i sitt hem i Eskilstuna.
Kvinnans man dödade henne.

Domstolen tingsrätten
dömde mannen för mordet.
Han dömdes till livstid
i fängelset.

Mannens mamma dömdes också
till livstid i fängelset.
Tingsrätten sa att hon bestämt
att mordet skulle hända.

Tingsrätten sa att mordet
handlade om heder.
Kvinnan ville skilja sig från mannen.
Kvinnan hade också
berättat för poliserna
att familjen hotade henne.

Nu är domstolen hovrätten
klar med sin dom.
De dömer också mannen
till livstid i fängelset.
Men mannens mamma frias.
Hon slipper fängelse.

Hovrätten säger att det
inte går att bevisa
att mamman var med
och planerade mordet.

Tingsrätten dömde också fem personer
till olika långa straff i fängelset.
De straffades för att ha
skyddat familjen efter mordet.
Men hovrätten friar dem.

Hovrätten säger att mordet
inte hade med heder att göra.
Men mannen var arg
för att kvinnan
träffat en annan man.
Därför mördade han, säger hovrätten.

8 SIDOR/TT

10 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    10 december, 2025 kl. 09:42

    omg!😮

    Svara
  2. . skriver:
    10 december, 2025 kl. 10:11

    man har inte rätt att döda.hoppas han ruttnar i fängelset. 🤢🤢😡😡

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar