Personer som jobbat med rättegången. Foto: TT
Flera frias för mord
I september förra året
blev en kvinna mördad
i sitt hem i Eskilstuna.
Kvinnans man dödade henne.
Domstolen tingsrätten
dömde mannen för mordet.
Han dömdes till livstid
i fängelset.
Mannens mamma dömdes också
till livstid i fängelset.
Tingsrätten sa att hon bestämt
att mordet skulle hända.
Tingsrätten sa att mordet
handlade om heder.
Kvinnan ville skilja sig från mannen.
Kvinnan hade också
berättat för poliserna
att familjen hotade henne.
Nu är domstolen hovrätten
klar med sin dom.
De dömer också mannen
till livstid i fängelset.
Men mannens mamma frias.
Hon slipper fängelse.
Hovrätten säger att det
inte går att bevisa
att mamman var med
och planerade mordet.
Tingsrätten dömde också fem personer
till olika långa straff i fängelset.
De straffades för att ha
skyddat familjen efter mordet.
Men hovrätten friar dem.
Hovrätten säger att mordet
inte hade med heder att göra.
Men mannen var arg
för att kvinnan
träffat en annan man.
Därför mördade han, säger hovrätten.
10 december 2025
