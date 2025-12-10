Flera frias för mord

I september förra året

blev en kvinna mördad

i sitt hem i Eskilstuna.

Kvinnans man dödade henne.

Domstolen tingsrätten

dömde mannen för mordet.

Han dömdes till livstid

i fängelset.

Mannens mamma dömdes också

till livstid i fängelset.

Tingsrätten sa att hon bestämt

att mordet skulle hända.

Tingsrätten sa att mordet

handlade om heder.

Kvinnan ville skilja sig från mannen.

Kvinnan hade också

berättat för poliserna

att familjen hotade henne.

Nu är domstolen hovrätten

klar med sin dom.

De dömer också mannen

till livstid i fängelset.

Men mannens mamma frias.

Hon slipper fängelse.

Hovrätten säger att det

inte går att bevisa

att mamman var med

och planerade mordet.

Tingsrätten dömde också fem personer

till olika långa straff i fängelset.

De straffades för att ha

skyddat familjen efter mordet.

Men hovrätten friar dem.

Hovrätten säger att mordet

inte hade med heder att göra.

Men mannen var arg

för att kvinnan

träffat en annan man.

Därför mördade han, säger hovrätten.

