Fabrik blir stoppad

Det är mycket bråk

om en fabrik i Eskilstuna.

Fabriken har fått ja till

att använda ett förbjudet ämne.

De skulle börja med det nästa år.

Folk protesterar mot det.

Kommunen har

klagat till en domstol.

Nu säger domstolen stopp.

Fabriken får inte använda

ämnet förrän domstolen

har undersökt saken.

Det berättar SVT.

Fabriken heter

Senior Material.

De ska göra delar till

batterier för elbilar.

