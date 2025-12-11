Sverige
Företaget Senior Material har en fabrik i Eskilstuna. Foto: Jessica Gow/TT
Fabrik blir stoppad
Det är mycket bråk
om en fabrik i Eskilstuna.
Fabriken har fått ja till
att använda ett förbjudet ämne.
De skulle börja med det nästa år.
Folk protesterar mot det.
Kommunen har
klagat till en domstol.
Nu säger domstolen stopp.
Fabriken får inte använda
ämnet förrän domstolen
har undersökt saken.
Det berättar SVT.
Fabriken heter
Senior Material.
De ska göra delar till
batterier för elbilar.
8 SIDOR
11 december 2025
Äntligen, nu börjar dom fatta vad fabriken tänker göra.🥳🥳🥳🥳
Mycket bra avgörande
Mycket bra att folk protesterar, genom mobilisera oss📢🤗bra gjort!!!!