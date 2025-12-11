Sverige

Ett stort grått hus, en fabrik.

Företaget Senior Material har en fabrik i Eskilstuna. Foto: Jessica Gow/TT

Fabrik blir stoppad

Det är mycket bråk
om en fabrik i Eskilstuna.
Fabriken har fått ja till
att använda ett förbjudet ämne.
De skulle börja med det nästa år.
Folk protesterar mot det.

Kommunen har
klagat till en domstol.
Nu säger domstolen stopp.
Fabriken får inte använda
ämnet förrän domstolen
har undersökt saken.
Det berättar SVT.

Fabriken heter
Senior Material.
De ska göra delar till
batterier för elbilar.

8 SIDOR

11 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    11 december, 2025 kl. 10:28

    Äntligen, nu börjar dom fatta vad fabriken tänker göra.🥳🥳🥳🥳

    Svara
  2. Z skriver:
    11 december, 2025 kl. 12:48

    Mycket bra avgörande

    Svara
  3. Liza🥀 skriver:
    11 december, 2025 kl. 13:20

    Mycket bra att folk protesterar, genom mobilisera oss📢🤗bra gjort!!!!

    Svara
