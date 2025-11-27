Sverige

Medborgarplatsen i Stockholm. Där står en stor bock som är gjord av metall och lampor. Den lyser. Människor står och tittar på den.

Det står en stor bock på Medborgarplatsen i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT

Stockholm har en bock

Stockholm har fått
en stor bock.
Det är en julbock.
Den är åtta meter hög.

Den är gjord av metall
och har flera tusen lampor.
Bocken står på
Medborgarplatsen.
Det är kommunen
som har ordnat bocken.

Människor i Sverige
har pratat om julbocken
i flera hundra år.
Först var det en julbock
som kom med paket.
Berättelsen om jultomten
med paket kom senare.

Den mest kända
stora bocken i Sverige
finns i Gävle.
Den är gjord av halm.

Bocken har funnits i Gävle
varje jul sedan år 1966.
Många gånger har folk
eldat upp den.
Men de senaste åren
har den fått stå kvar.

Årets bock i Gävle
är klar nu på söndag,
första advent.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

27 november 2025

5 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    27 november, 2025 kl. 09:40

    🥰

    Svara
  2. Vinne skriver:
    27 november, 2025 kl. 15:38

    Finns det en Bock i Malmö eller kommer det komma i framtiden, några planer? Vet ni det 8 Sidor

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      27 november, 2025 kl. 15:40

      Hej Vinne!
      Nej, vi känner inte
      till någon större julbock i Malmö.
      /Hälsningar 8 Sidor

  3. Peter Wang skriver:
    27 november, 2025 kl. 17:45

    Men vad ar urspungen av bocken ocha vad ar forbindelsen till Jul?

    Svara
  4. PidgeyHeart skriver:
    27 november, 2025 kl. 18:33

    omg jag bor i gävle 💜💜
    och var det inte för ett eller två år sedan som den blev uppäten

    Svara
