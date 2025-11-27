Sverige
Det står en stor bock på Medborgarplatsen i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT
Stockholm har en bock
Stockholm har fått
en stor bock.
Det är en julbock.
Den är åtta meter hög.
Den är gjord av metall
och har flera tusen lampor.
Bocken står på
Medborgarplatsen.
Det är kommunen
som har ordnat bocken.
Människor i Sverige
har pratat om julbocken
i flera hundra år.
Först var det en julbock
som kom med paket.
Berättelsen om jultomten
med paket kom senare.
Den mest kända
stora bocken i Sverige
finns i Gävle.
Den är gjord av halm.
Bocken har funnits i Gävle
varje jul sedan år 1966.
Många gånger har folk
eldat upp den.
Men de senaste åren
har den fått stå kvar.
Årets bock i Gävle
är klar nu på söndag,
första advent.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
27 november 2025
Finns det en Bock i Malmö eller kommer det komma i framtiden, några planer? Vet ni det 8 Sidor
Hej Vinne!
Nej, vi känner inte
till någon större julbock i Malmö.
/Hälsningar 8 Sidor
Men vad ar urspungen av bocken ocha vad ar forbindelsen till Jul?
omg jag bor i gävle 💜💜
och var det inte för ett eller två år sedan som den blev uppäten