Stockholm har en bock

Stockholm har fått

en stor bock.

Det är en julbock.

Den är åtta meter hög.

Den är gjord av metall

och har flera tusen lampor.

Bocken står på

Medborgarplatsen.

Det är kommunen

som har ordnat bocken.

Människor i Sverige

har pratat om julbocken

i flera hundra år.

Först var det en julbock

som kom med paket.

Berättelsen om jultomten

med paket kom senare.

Den mest kända

stora bocken i Sverige

finns i Gävle.

Den är gjord av halm.

Bocken har funnits i Gävle

varje jul sedan år 1966.

Många gånger har folk

eldat upp den.

Men de senaste åren

har den fått stå kvar.

Årets bock i Gävle

är klar nu på söndag,

första advent.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR