Mark Zuckerberg äger

sajten Facebook.

Han tjänar mycket pengar

på Facebook.

Han är en av världens

rikaste män.

En del av pengarna

får Facebook från

reklam som lurar folk.

Facebook tjänade

över 150 miljarder kronor

förra året på den falska reklamen.

Det visar en undersökning.

En del falsk reklam

använder bilder på

svenska kändisar

eller texter som verkar

komma från svenska tidningar,

radio och tv.

Många människor i Sverige

blir lurade av reklamen.

Nu blir Zuckerberg anmäld

för det i Sverige.

En organisation för

svenska tidningar,

tv och radio har anmält honom.

Organisationen heter Utgivarna.

De anmäler nu Zuckerberg

bland annat

för brottet bedrägeri

och för brott mot lagen

om namn och bild.

Organisationen säger

att Zuckerbergs företag Meta

som äger sajten Facebook.

inte gör tillräckligt

för att ta bort reklamen

som luras.

8 SIDOR/TT