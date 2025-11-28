Sverige

Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg blir anmäld för falsk reklam på sajten Facebook. Foto: Nic Coury/AP/TT

Zuckerberg anmäld

Mark Zuckerberg äger
sajten Facebook.
Han tjänar mycket pengar
på Facebook.
Han är en av världens
rikaste män.

En del av pengarna
får Facebook från
reklam som lurar folk.

Facebook tjänade
över 150 miljarder kronor
förra året på den falska reklamen.
Det visar en undersökning.

En del falsk reklam
använder bilder på
svenska kändisar
eller texter som verkar
komma från svenska tidningar,
radio och tv.

Många människor i Sverige
blir lurade av reklamen.

Nu blir Zuckerberg anmäld
för det i Sverige.

En organisation för
svenska tidningar,
tv och radio har anmält honom.

Organisationen heter Utgivarna.
De anmäler nu Zuckerberg
bland annat
för brottet bedrägeri
och för brott mot lagen
om namn och bild.

Organisationen säger
att Zuckerbergs företag Meta
som äger sajten Facebook.
inte gör tillräckligt
för att ta bort reklamen
som luras.

8 SIDOR/TT

28 november 2025

6 kommentarer
  1. relkeM skriver:
    28 november, 2025 kl. 12:24

    Tänk. Nu i tiden så blir många skäms på internet. 😔

  2. Väckningssirenen House skriver:
    28 november, 2025 kl. 14:07

    Förklara säkerhetssystemet som används för den egen cirkel . Och om egen cirkel några tvivel om egen ID med offentliga medier, vilka steg kan man ta för att bedöma och förstå tydligt? för Väckningssirenen!

  3. Sofia (älskar 8 sidor) skriver:
    28 november, 2025 kl. 14:37

    🙁

  4. Vinne skriver:
    28 november, 2025 kl. 15:49

    Är inte Elon Musk världens rikaste person längre?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      28 november, 2025 kl. 17:08

      Hej!
      Jo, mätningar visar att Elon Musk
      är den rikaste i världen.
      Men Mark Zuckerberg är också
      en av de rikaste.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  5. Darkness skriver:
    28 november, 2025 kl. 16:30

    🤔

