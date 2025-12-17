Risk för blöt jul

Om du hoppas på snö

till julafton är risken stor

att du blir besviken.

I stora delar av Sverige

kommer vädret troligen

vara för varmt för snö.

Bäst chans att få fira jul

med mycket snö har de

som bor längst norrut i Sverige.

Det säger experterna

på myndigheten SMHI.

Ändringar i klimatet gör det

mer vanligt med jul utan snö.

Det visar forskning.

