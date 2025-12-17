Sverige
Det kommer troligen mer regn än snö under julen. Foto: Johan Nilsson/TT
Risk för blöt jul
Om du hoppas på snö
till julafton är risken stor
att du blir besviken.
I stora delar av Sverige
kommer vädret troligen
vara för varmt för snö.
Bäst chans att få fira jul
med mycket snö har de
som bor längst norrut i Sverige.
Det säger experterna
på myndigheten SMHI.
Ändringar i klimatet gör det
mer vanligt med jul utan snö.
Det visar forskning.
17 december 2025
Jag tycker inte om snö.
på julafton vill jag ha lite snö 🤗🤗
Uf Bebi! Jag tycker om snö-men här i Bunkeflostrand är det bara rgn och regn och blåsigt!!!😔
Jag önskar att vintern ska vara med mycket snö överalt och temperatur -15 -20 C. Det går bra då
Spelar ingen roll för mig om det man firar jul med eller utan snö.
Jag tycker om på snö och på vintern för att grader snöa 33- 40 grader det går bra 🥳
Jag bor i Växjö och önskar att komma ❄️ god jul och gott nytt år snart.
Jag tycker om att komma snö i julen.
Jag tycker om snö😀❤❤
Bra, jag tycker inte om snö
snö gör mig glad.
Gävlebocken älskar snö😍
Jag tycker om snö hoppas kommer mycket snö under jul afton