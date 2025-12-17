Sverige

Två människor går i regnet.

Det kommer troligen mer regn än snö under julen. Foto: Johan Nilsson/TT

Risk för blöt jul

Om du hoppas på snö
till julafton är risken stor
att du blir besviken.

I stora delar av Sverige
kommer vädret troligen
vara för varmt för snö.

Bäst chans att få fira jul
med mycket snö har de
som bor längst norrut i Sverige.
Det säger experterna
på myndigheten SMHI.

Ändringar i klimatet gör det
mer vanligt med jul utan snö.
Det visar forskning.

8 SIDOR

17 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
13 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    17 december, 2025 kl. 10:50

    Jag tycker inte om snö.

    Svara
  2. . skriver:
    17 december, 2025 kl. 10:55

    på julafton vill jag ha lite snö 🤗🤗

    Svara
  3. MILENA skriver:
    17 december, 2025 kl. 10:56

    Uf Bebi! Jag tycker om snö-men här i Bunkeflostrand är det bara rgn och regn och blåsigt!!!😔

    Svara
  4. Ricky skriver:
    17 december, 2025 kl. 12:28

    Jag önskar att vintern ska vara med mycket snö överalt och temperatur -15 -20 C. Det går bra då

    Svara
  5. David skriver:
    17 december, 2025 kl. 14:41

    Spelar ingen roll för mig om det man firar jul med eller utan snö.

    Svara
  6. Jonos skriver:
    17 december, 2025 kl. 14:47

    Jag tycker om på snö och på vintern för att grader snöa 33- 40 grader det går bra 🥳

    Svara
  7. Man skriver:
    17 december, 2025 kl. 14:50

    Jag bor i Växjö och önskar att komma ❄️ god jul och gott nytt år snart.

    Svara
  8. Fafa skriver:
    17 december, 2025 kl. 14:56

    Jag tycker om att komma snö i julen.

    Svara
  9. Sensin skriver:
    17 december, 2025 kl. 15:21

    Jag tycker om snö😀❤❤

    Svara
  10. Ricks skriver:
    17 december, 2025 kl. 17:15

    Bra, jag tycker inte om snö

    Svara
  11. Alia skriver:
    17 december, 2025 kl. 17:21

    snö gör mig glad.

    Svara
  12. George skriver:
    17 december, 2025 kl. 17:33

    Gävlebocken älskar snö😍

    Svara
  13. Mahray Wedibadre skriver:
    17 december, 2025 kl. 18:31

    Jag tycker om snö hoppas kommer mycket snö under jul afton

    Svara
