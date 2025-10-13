Sverige

Tre olika bilder visar personernas ansikten.

Philippe Aghion, Peter Howitt och Joel Mokyr. Foto: Teresa Suarez/AP/TT, Pressbilder.

Tre får pris i ekonomi

Philippe Aghion,
Peter Howitt
och Joel Mokyr
får ett fint pris i ekonomi.

De får priset för sin forskning
om hur nya uppfinningar
kan förändra ekonomin i världen.

Forskningen handlar om
hur nya idéer och uppfinningar
kan göra livet bättre för människor.
När något nytt uppfinns
kan fler få arbete
och människor kan leva bättre.
Så har det varit i över 200 år.

Joel Mokyr har undersökt
varför utvecklingen fortsätter.
Han säger att det händer
när människor förstår
varför en uppfinning fungerar.
Då kan andra bygga vidare
på den kunskapen.

Philippe Aghion och Peter Howitt
har forskat om vad som händer
när nya idéer ersätter gamla.
Företag som inte hänger med
kan få problem.
Men samhället vinner på
att nya idéer får plats
och att människor vågar förändra.

De tre forskarna visar också
att utvecklingen kan stanna
om de som förlorar på förändringar
försöker stoppa nya idéer.

Det är Sveriges riksbank
som delar ut priset.
Priset kallas ekonomipriset
till Alfred Nobels minne.

8 SIDOR

De får priset

  • Joel Mokyr är 79 år.
    Han kommer från Nederländerna
    och jobbar på ett universitet
    i Chicago i USA.
  • Philippe Aghion är 69 år.
    Han kommer från Frankrike
    och jobbar på ett universitet
    i London i Storbritannien.
  • Peter Howitt är 68 år.
    Han kommer från Kanada
    och jobbar på ett universitet
    i Providence i USA.

13 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar