Philippe Aghion, Peter Howitt och Joel Mokyr. Foto: Teresa Suarez/AP/TT, Pressbilder.
Tre får pris i ekonomi
Philippe Aghion,
Peter Howitt
och Joel Mokyr
får ett fint pris i ekonomi.
De får priset för sin forskning
om hur nya uppfinningar
kan förändra ekonomin i världen.
Forskningen handlar om
hur nya idéer och uppfinningar
kan göra livet bättre för människor.
När något nytt uppfinns
kan fler få arbete
och människor kan leva bättre.
Så har det varit i över 200 år.
Joel Mokyr har undersökt
varför utvecklingen fortsätter.
Han säger att det händer
när människor förstår
varför en uppfinning fungerar.
Då kan andra bygga vidare
på den kunskapen.
Philippe Aghion och Peter Howitt
har forskat om vad som händer
när nya idéer ersätter gamla.
Företag som inte hänger med
kan få problem.
Men samhället vinner på
att nya idéer får plats
och att människor vågar förändra.
De tre forskarna visar också
att utvecklingen kan stanna
om de som förlorar på förändringar
försöker stoppa nya idéer.
Det är Sveriges riksbank
som delar ut priset.
Priset kallas ekonomipriset
till Alfred Nobels minne.
De får priset
- Joel Mokyr är 79 år.
Han kommer från Nederländerna
och jobbar på ett universitet
i Chicago i USA.
- Philippe Aghion är 69 år.
Han kommer från Frankrike
och jobbar på ett universitet
i London i Storbritannien.
- Peter Howitt är 68 år.
Han kommer från Kanada
och jobbar på ett universitet
i Providence i USA.
13 oktober 2025