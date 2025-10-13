Tre får pris i ekonomi

Philippe Aghion,

Peter Howitt

och Joel Mokyr

får ett fint pris i ekonomi.

De får priset för sin forskning

om hur nya uppfinningar

kan förändra ekonomin i världen.

Forskningen handlar om

hur nya idéer och uppfinningar

kan göra livet bättre för människor.

När något nytt uppfinns

kan fler få arbete

och människor kan leva bättre.

Så har det varit i över 200 år.

Joel Mokyr har undersökt

varför utvecklingen fortsätter.

Han säger att det händer

när människor förstår

varför en uppfinning fungerar.

Då kan andra bygga vidare

på den kunskapen.

Philippe Aghion och Peter Howitt

har forskat om vad som händer

när nya idéer ersätter gamla.

Företag som inte hänger med

kan få problem.

Men samhället vinner på

att nya idéer får plats

och att människor vågar förändra.

De tre forskarna visar också

att utvecklingen kan stanna

om de som förlorar på förändringar

försöker stoppa nya idéer.

Det är Sveriges riksbank

som delar ut priset.

Priset kallas ekonomipriset

till Alfred Nobels minne.

