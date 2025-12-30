En misstänkt för mordet

En person är misstänkt

för att ha mördat

kvinnan som försvann efter jul.

Kvinnan försvann

natten mot annandag jul

när hon var på väg hem.

Det hände i Rönninge

i Salems kommun.

Kvinnan hittades död

i lördags kväll.

Hon var ungefär 25 år.

Poliserna tog först

fast två personer.

Men nu är en av dem släppt.

Den andra personen,

en 26-åring, är fortfarande

misstänkt för mordet.

Personen har tidigare

blivit straffad för

allvarliga brott.

År 2019 ska personen

ha försökt att kidnappa

en tioårig flicka.

Men flickan lyckades fly.

Poliserna ska då också

ha hittat olagliga bilder

i personens dator.

Det var bland annat

flera tusen sexbilder på barn,

barnpornografi.

Det berättar SVT.

Personen som var

19 år när det hände

dömdes till två år

och fyra månader i fängelse

för de brotten.

Nu ska personen vara inlåst

medan poliserna undersöker

det nya brottet.

8 SIDOR