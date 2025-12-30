Sverige
En plats där folk tänt ljus och lämnat blommor för kvinnan som blev mördad. Foto: Nils Petter Nilsson/TT
En misstänkt för mordet
En person är misstänkt
för att ha mördat
kvinnan som försvann efter jul.
Kvinnan försvann
natten mot annandag jul
när hon var på väg hem.
Det hände i Rönninge
i Salems kommun.
Kvinnan hittades död
i lördags kväll.
Hon var ungefär 25 år.
Poliserna tog först
fast två personer.
Men nu är en av dem släppt.
Den andra personen,
en 26-åring, är fortfarande
misstänkt för mordet.
Personen har tidigare
blivit straffad för
allvarliga brott.
År 2019 ska personen
ha försökt att kidnappa
en tioårig flicka.
Men flickan lyckades fly.
Poliserna ska då också
ha hittat olagliga bilder
i personens dator.
Det var bland annat
flera tusen sexbilder på barn,
barnpornografi.
Det berättar SVT.
Personen som var
19 år när det hände
dömdes till två år
och fyra månader i fängelse
för de brotten.
Nu ska personen vara inlåst
medan poliserna undersöker
det nya brottet.
8 SIDOR
30 december 2025