Sverige
Företaget Senior Material från Kina har en fabrik i Eskilstuna. Foto: Jessica Gow/TT
Kommunen vill stoppa gifter
Företaget Senior Material
har fått rätt att släppa ut
ämnet metylenklorid
från sin fabrik i Eskilstuna.
Ämnet är giftigt och kan ge cancer.
För att få släppa ut det i luften
måste företag ha tillstånd.
Myndigheten
Kemikalieinspektionen
har sagt ja till det.
Men politikerna i Eskilstuna
vill stoppa tillståndet.
De har klagat på
Kemikalieinspektionens beslut.
Nu kan en domstol
ändra beslutet.
Kommunen vill också
att regeringen undersöker
om lagarna för utsläpp av gifter
behöver ändras.
Kommunen tycker
att det ska bli svårare
för företag att få tillstånd
att använda metylenklorid.
Ämnet förbjöds i Sverige
på 1990-talet.
8 SIDOR
23 oktober 2025
