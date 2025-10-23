Kommunen vill stoppa gifter

Företaget Senior Material

har fått rätt att släppa ut

ämnet metylenklorid

från sin fabrik i Eskilstuna.

Ämnet är giftigt och kan ge cancer.

För att få släppa ut det i luften

måste företag ha tillstånd.

Myndigheten

Kemikalieinspektionen

har sagt ja till det.

Men politikerna i Eskilstuna

vill stoppa tillståndet.

De har klagat på

Kemikalieinspektionens beslut.

Nu kan en domstol

ändra beslutet.

Kommunen vill också

att regeringen undersöker

om lagarna för utsläpp av gifter

behöver ändras.

Kommunen tycker

att det ska bli svårare

för företag att få tillstånd

att använda metylenklorid.

Ämnet förbjöds i Sverige

på 1990-talet.



