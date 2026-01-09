Utan ström i tio dagar

Efter jul kom

en storm till Sverige.

Stormen gjorde

att många människor

blev utan ström.

Börje Löfgren

och Margareta Engström

bor i byn Råhällan i Gästrikland.

De var utan ström länge.

– Det var svårt.

Men vi var tvungna

att gilla läget,

säger Börje Löfgren.

De har lagat mat

på vedspisen och hämtat

vatten ur en brunn.

Efter tio dagar

fick de strömmen tillbaka.

Men det är fortfarande

flera hundra människor

som inte har fått strömmen

tillbaka efter stormen.

I Västernorrlands län

har det nu kommit

väldigt mycket snö.

Flera skolor är stängda.

En del tåg och bussar

är stoppade.

I Göteborg och andra

ställen på västkusten

är också en del tåg

och bussar stoppade.

