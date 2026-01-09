Sverige
Börje Löfgren i byn Råhälla i Gästrikland. Foto: Anders Wiklund/TT
Börje Löfgren och Margareta Engström. Foto: Anders Wiklund/TT
Utan ström i tio dagar
Efter jul kom
en storm till Sverige.
Stormen gjorde
att många människor
blev utan ström.
Börje Löfgren
och Margareta Engström
bor i byn Råhällan i Gästrikland.
De var utan ström länge.
– Det var svårt.
Men vi var tvungna
att gilla läget,
säger Börje Löfgren.
De har lagat mat
på vedspisen och hämtat
vatten ur en brunn.
Efter tio dagar
fick de strömmen tillbaka.
Men det är fortfarande
flera hundra människor
som inte har fått strömmen
tillbaka efter stormen.
I Västernorrlands län
har det nu kommit
väldigt mycket snö.
Flera skolor är stängda.
En del tåg och bussar
är stoppade.
I Göteborg och andra
ställen på västkusten
är också en del tåg
och bussar stoppade.
8 SIDOR/TT
9 januari 2026
RIP dom som är utan ström
Imagine att inte ha ström i den stora 2026💔💔💔💔💔
synd om de som inte har någon ström men ibland måste man bara gilla läget och det kunde ha varit värre😊❤
jag bro där och jag hade ingen ström i 3 dagar😤