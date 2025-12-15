Sverige

Det är mörkt ute. Tända lampor i hus lyser.

Mörkt väder i Stockholm. Foto: Janerik Henriksson/TT

Mörkt i december

Månaden december
har varit ovanligt
mörk hittills.

Flera platser i Sverige
har inte ens fått
en timme ljus från solen.

Det visar siffror
från myndigheten
SMHIs stationer i

  • Luleå
  • Norrköping
  • Stockholm
  • Svenska högarna
  • Umeå.

Förra året hade
flera av de platserna
över 30 timmar sol
under hela december.

December kommer
fortsätta att vara mörk.
Det tror experterna på SMHI.

8 SIDOR/TT

Tips hur du kan må bättre i mörkret

15 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. Raisa skriver:
    15 december, 2025 kl. 10:25

    🥲🥲🥲

    Svara
  2. Moha'ed Cawed. skriver:
    15 december, 2025 kl. 10:35

    Jättebra. Sol skiner i vissa platser.

    Svara
  3. La Bobo skriver:
    15 december, 2025 kl. 14:13

    Ni alla älskar dom 😂😂😂😂😂😂😂

    Svara
  4. Lolo skriver:
    15 december, 2025 kl. 14:15

    Ur m

    Svara
  5. Pedro Yépez skriver:
    15 december, 2025 kl. 15:34

    😢

    Svara
  6. Anonym skriver:
    15 december, 2025 kl. 15:38

    Varför blir det ovanligt mörkt?

    Svara
  7. Elif skriver:
    15 december, 2025 kl. 15:40

    Jag önskar att det skulle snöa, det skulle ge lite ljus åt livet.

    Svara
