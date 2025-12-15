Mörkt i december

Månaden december

har varit ovanligt

mörk hittills.

Flera platser i Sverige

har inte ens fått

en timme ljus från solen.

Det visar siffror

från myndigheten

SMHIs stationer i

Luleå

Norrköping

Stockholm

Svenska högarna

Umeå.

Förra året hade

flera av de platserna

över 30 timmar sol

under hela december.

December kommer

fortsätta att vara mörk.

Det tror experterna på SMHI.

8 SIDOR/TT

