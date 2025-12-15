Sverige
Mörkt väder i Stockholm. Foto: Janerik Henriksson/TT
Mörkt i december
Månaden december
har varit ovanligt
mörk hittills.
Flera platser i Sverige
har inte ens fått
en timme ljus från solen.
Det visar siffror
från myndigheten
SMHIs stationer i
- Luleå
- Norrköping
- Stockholm
- Svenska högarna
- Umeå.
Förra året hade
flera av de platserna
över 30 timmar sol
under hela december.
December kommer
fortsätta att vara mörk.
Det tror experterna på SMHI.
8 SIDOR/TT
15 december 2025
Varför blir det ovanligt mörkt?
Jag önskar att det skulle snöa, det skulle ge lite ljus åt livet.