Om du inte betalar

dina räkningar

kan din skuld hamna

hos myndigheten Kronofogden.

Fler svenskar har skulder i dag

jämfört med för tio år sedan.

De senaste åren har

det blivit vanligare

att folk har skulder

för att de beställt hem

mat från restauranger,

hämtmat.

Räkningar kommer från

företagen Wolt och Foodora.

De kör mat från restauranger

hem till folk.

År 2022 hade 384 personer

skulder för hämtmat

hos Kronofogden.

I dag har 2 926 personer det.

Det skriver tidningen

Dagens Nyheter.

Skulderna för hämtmat

är oftast inte så höga.

Många skulder hos Kronofogden

är under 800 kronor.

Att skulderna ökar beror på

att det har blivit vanligare

att folk köper något nu

men betalar senare.

Det kallas att handla på kredit.

Då kan du handla

fast du inte har pengar just nu.

Det är ofta dåligt.

Skulderna ökar också för

att folk har mindre pengar.

