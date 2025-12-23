Sverige
Företaget Foodora jobbar med att köra mat från restauranger hem till folk. Foto: Mickan Mörk/TT
Skulder för hämtmat
Om du inte betalar
dina räkningar
kan din skuld hamna
hos myndigheten Kronofogden.
Fler svenskar har skulder i dag
jämfört med för tio år sedan.
De senaste åren har
det blivit vanligare
att folk har skulder
för att de beställt hem
mat från restauranger,
hämtmat.
Räkningar kommer från
företagen Wolt och Foodora.
De kör mat från restauranger
hem till folk.
År 2022 hade 384 personer
skulder för hämtmat
hos Kronofogden.
I dag har 2 926 personer det.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter.
Skulderna för hämtmat
är oftast inte så höga.
Många skulder hos Kronofogden
är under 800 kronor.
Att skulderna ökar beror på
att det har blivit vanligare
att folk köper något nu
men betalar senare.
Det kallas att handla på kredit.
Då kan du handla
fast du inte har pengar just nu.
Det är ofta dåligt.
Skulderna ökar också för
att folk har mindre pengar.
23 december 2025
Man ska inte leva över sina tillgångar. Lätt att handla på kreditkort, men svårt att betala tillbaka. Bättre att spara och köpa sen.