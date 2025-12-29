Sverige
Människor i Rönninge lämnar blommor och tänder ljus för att minnas den döda kvinnan. Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Ung kvinna hittad död
I lördags hittade
poliserna en död kvinna.
Hon var ungefär 25 år.
Kvinnan var försvunnen
sedan natten mellan
torsdag och fredag.
Kvinnan ska då ha
varit på väg till
sitt hem i Rönninge
nära Södertälje.
Men hon kom aldrig hem.
Poliserna letade
efter kvinnan med hjälp
av hundar, helikoptrar
och drönare.
Poliserna vill inte
säga var de till slut
hittade kvinnan.
Men de har tagit
fast två personer.
En av dem är
misstänkt för mord.
Den andra är misstänkt
för att ha hjälpt till
att kidnappa kvinnan,
människorov.
En av personerna
ska vara känd av
poliserna sedan tidigare.
Nu fortsätter poliserna
att undersöka vad som hänt.
Människor i Rönninge
är ledsna och chockade.
Många har tänt ljus
och lämnat blommor på torget.
Kommunen har öppnat
sitt hus för folk som
vill ha tröst eller
prata om det som hänt.
– Många gråter och tycker
att det är en hemsk händelse
i vår lilla kommun.
Vi vill ha svar på
frågorna som poliserna
nu jobbar med.
Det säger socialdemokraten Andreas Dahl
som är politiker i kommunen.
29 december 2025