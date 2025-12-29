Ung kvinna hittad död

I lördags hittade

poliserna en död kvinna.

Hon var ungefär 25 år.

Kvinnan var försvunnen

sedan natten mellan

torsdag och fredag.

Kvinnan ska då ha

varit på väg till

sitt hem i Rönninge

nära Södertälje.

Men hon kom aldrig hem.

Poliserna letade

efter kvinnan med hjälp

av hundar, helikoptrar

och drönare.

Poliserna vill inte

säga var de till slut

hittade kvinnan.

Men de har tagit

fast två personer.

En av dem är

misstänkt för mord.

Den andra är misstänkt

för att ha hjälpt till

att kidnappa kvinnan,

människorov.

En av personerna

ska vara känd av

poliserna sedan tidigare.

Nu fortsätter poliserna

att undersöka vad som hänt.

Människor i Rönninge

är ledsna och chockade.

Många har tänt ljus

och lämnat blommor på torget.

Kommunen har öppnat

sitt hus för folk som

vill ha tröst eller

prata om det som hänt.

– Många gråter och tycker

att det är en hemsk händelse

i vår lilla kommun.

Vi vill ha svar på

frågorna som poliserna

nu jobbar med.

Det säger socialdemokraten Andreas Dahl

som är politiker i kommunen.

8 SIDOR/TT