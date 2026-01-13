Sverige

En hög med snö och hål i snön, en grotta.

En snögrotta i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/TT

Barn skadat i snögrotta

Ett barn fastnade under snön
när en snögrotta rasade
vid en skola i Hälsingland.

Personal på skolan
drog fram barnet från snön.
De gjorde hjärt- och
lungräddning på barnet.

Barnet fick åka till
sjukhus för att få vård.
Barnet har allvarliga
skador efter olyckan.

Ingen är misstänkt
för något brott.

Både barn och vuxna såg olyckan.
Många är chockade och ledsna.

Skolan har personal
som ska hjälpa alla
som behöver prata
om det som har hänt.

8 SIDOR/TT

13 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
15 kommentarer
  1. anonym skriver:
    13 januari, 2026 kl. 10:34

    Stackars barnet

    Svara
  2. Anonym 2 skriver:
    13 januari, 2026 kl. 10:41

    Jag tycker det är synd💔

    Svara
  3. Adri skriver:
    13 januari, 2026 kl. 10:44

    Det är inte bra. Lärare behöver göra mer jobb för att skydda barnen i skolan.

    Svara
  4. Doris skriver:
    13 januari, 2026 kl. 10:44

    På skolan så läser vi om en liknade händelse😢

    Svara
  5. Den som håller med anonym:) skriver:
    13 januari, 2026 kl. 10:44

    Jag håller med anonym. Det är faktiskt väldigt allvarligt.

    Svara
  6. Tekla skriver:
    13 januari, 2026 kl. 10:46

    På skolan läser vi en bok när det där hände fast det var 2 barn som byggde en grotta och så hörde de inte att de kom en lastbil och tog snö på fast lastbilen såg inte grottan och ingen annan vet om grottan. Sååå spännande! Men fattar inte varför det ska hända till oskyldiga barn!

    Svara
  7. L?? skriver:
    13 januari, 2026 kl. 10:51

    Adri jag håller med dig

    Svara
  8. L?? skriver:
    13 januari, 2026 kl. 10:52

    Dom borde ta bort alla snö högar från skolan

    Svara
  9. LAo skriver:
    13 januari, 2026 kl. 10:53

    Ta bort alla snö högar

    Svara
  10. Sharmin skriver:
    13 januari, 2026 kl. 10:54

    Oj vad sorgligt hoppas att hen mår bättre sen

    Svara
  11. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    13 januari, 2026 kl. 11:06

    Blir det bra? Vad hände?

    Svara
  12. 67kid123 skriver:
    13 januari, 2026 kl. 13:05

    Stakars barnen som blev skadad

    Svara
  13. tyler-the-creator skriver:
    13 januari, 2026 kl. 13:09

    så synt om det barnet hoppas att det slutar😔😔

    Svara
  14. de next love biruskl skriver:
    13 januari, 2026 kl. 13:14

    de var ledsen historia😭😍😍😍😍

    Svara
  15. anonym skriver:
    13 januari, 2026 kl. 13:18

    så sorligt💔

    Svara
