Barn skadat i snögrotta

Ett barn fastnade under snön

när en snögrotta rasade

vid en skola i Hälsingland.

Personal på skolan

drog fram barnet från snön.

De gjorde hjärt- och

lungräddning på barnet.

Barnet fick åka till

sjukhus för att få vård.

Barnet har allvarliga

skador efter olyckan.

Ingen är misstänkt

för något brott.

Både barn och vuxna såg olyckan.

Många är chockade och ledsna.

Skolan har personal

som ska hjälpa alla

som behöver prata

om det som har hänt.

