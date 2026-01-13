Sverige
En snögrotta i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/TT
Barn skadat i snögrotta
Ett barn fastnade under snön
när en snögrotta rasade
vid en skola i Hälsingland.
Personal på skolan
drog fram barnet från snön.
De gjorde hjärt- och
lungräddning på barnet.
Barnet fick åka till
sjukhus för att få vård.
Barnet har allvarliga
skador efter olyckan.
Ingen är misstänkt
för något brott.
Både barn och vuxna såg olyckan.
Många är chockade och ledsna.
Skolan har personal
som ska hjälpa alla
som behöver prata
om det som har hänt.
8 SIDOR/TT
13 januari 2026
Stackars barnet
Jag tycker det är synd💔
Det är inte bra. Lärare behöver göra mer jobb för att skydda barnen i skolan.
På skolan så läser vi om en liknade händelse😢
Jag håller med anonym. Det är faktiskt väldigt allvarligt.
På skolan läser vi en bok när det där hände fast det var 2 barn som byggde en grotta och så hörde de inte att de kom en lastbil och tog snö på fast lastbilen såg inte grottan och ingen annan vet om grottan. Sååå spännande! Men fattar inte varför det ska hända till oskyldiga barn!
Adri jag håller med dig
Dom borde ta bort alla snö högar från skolan
Ta bort alla snö högar
Oj vad sorgligt hoppas att hen mår bättre sen
Blir det bra? Vad hände?
Stakars barnen som blev skadad
så synt om det barnet hoppas att det slutar😔😔
de var ledsen historia😭😍😍😍😍
så sorligt💔