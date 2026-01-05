Nya varningar för snö

Ovädret som kallas Anna

började i Sverige vid nyår.

Det har kommit mycket snö

på många platser.

I helgen kom

51 centimeter snö

i Oskarshamn.

Det fortsätter att snöa.

På måndagen varnar experter

för mycket snö

i södra Sverige.

Det kan komma

15 centimeter snö under dagen.

Varningarna gäller Skåne,

Götaland, Öland och Gotland.

Snön kan göra det svårt

att köra bil.

Hittills har det inte varit

så många olyckor i trafiken.

Men tågen har haft problem.

I helgen och fram till

måndag klockan tio

har tåg som kör norrut

från Gävle varit stoppade.

I området runt Gävle

har många varit utan el

i flera dagar.

Nästa två tusen hus

är fortfarande utan el.

Det är kallt i hela Sverige.

I Gielas i norra Sverige

blev det ett nytt rekord.

Där var minus 40 grader i helgen.

