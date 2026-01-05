Sverige
Lars Landström har varit utan ström i många dagar. Han bor i Ockelbo, nära Gävle. Foto: Privat
Det fortsätter att snöa i Sverige. Foto: Adam Ihse/TT
Det har kommit mycket snö i Ockelbo i området Gävleborg. Foto: Wiktor Nummelin/TT
Nya varningar för snö
Ovädret som kallas Anna
började i Sverige vid nyår.
Det har kommit mycket snö
på många platser.
I helgen kom
51 centimeter snö
i Oskarshamn.
Det fortsätter att snöa.
På måndagen varnar experter
för mycket snö
i södra Sverige.
Det kan komma
15 centimeter snö under dagen.
Varningarna gäller Skåne,
Götaland, Öland och Gotland.
Snön kan göra det svårt
att köra bil.
Hittills har det inte varit
så många olyckor i trafiken.
Men tågen har haft problem.
I helgen och fram till
måndag klockan tio
har tåg som kör norrut
från Gävle varit stoppade.
I området runt Gävle
har många varit utan el
i flera dagar.
Nästa två tusen hus
är fortfarande utan el.
Det är kallt i hela Sverige.
I Gielas i norra Sverige
blev det ett nytt rekord.
Där var minus 40 grader i helgen.
8 SIDOR/TT
5 januari 2026
Jag vill inte ha någon mer snö. Jag vill istället ha bort den som redan ligger på marken. Det är så besvärligt varje gång som jag ska gå ut. Bu för vintern!
Varför ger folk stormar människor namn? Som Anna, Johannes, Hans osv…? Vet ni det 8 Sidor
Hej!
Stormar får namn
för att det ska bli
lättare att förstå
vilket oväder vi pratar om.
Nyligen bestämde Sverige
och flera länder i Norden
att de ska ge stormarna
samma namn så ofta det går.
Hälsningar,
8 Sidor