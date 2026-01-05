Sverige

    Lars Landström har varit utan ström i många dagar. Han bor i Ockelbo, nära Gävle. Foto: Privat

    Det fortsätter att snöa i Sverige. Foto: Adam Ihse/TT

    Det har kommit mycket snö i Ockelbo i området Gävleborg. Foto: Wiktor Nummelin/TT

Nya varningar för snö

Ovädret som kallas Anna
började i Sverige vid nyår.
Det har kommit mycket snö
på många platser.
I helgen kom
51 centimeter snö
i Oskarshamn.

Det fortsätter att snöa.
På måndagen varnar experter
för mycket snö
i södra Sverige.
Det kan komma
15 centimeter snö under dagen.

Varningarna gäller Skåne,
Götaland, Öland och Gotland.
Snön kan göra det svårt
att köra bil.
Hittills har det inte varit
så många olyckor i trafiken.

Men tågen har haft problem.
I helgen och fram till
måndag klockan tio
har tåg som kör norrut
från Gävle varit stoppade.

I området runt Gävle
har många varit utan el
i flera dagar.
Nästa två tusen hus
är fortfarande utan el.

Det är kallt i hela Sverige.
I Gielas i norra Sverige
blev det ett nytt rekord.
Där var minus 40 grader i helgen.

8 SIDOR/TT

5 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    5 januari, 2026 kl. 10:49

    Jag vill inte ha någon mer snö. Jag vill istället ha bort den som redan ligger på marken. Det är så besvärligt varje gång som jag ska gå ut. Bu för vintern!

  2. Vinne skriver:
    5 januari, 2026 kl. 11:53

    Varför ger folk stormar människor namn? Som Anna, Johannes, Hans osv…? Vet ni det 8 Sidor

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      5 januari, 2026 kl. 12:19

      Hej!
      Stormar får namn
      för att det ska bli
      lättare att förstå
      vilket oväder vi pratar om.
      Nyligen bestämde Sverige
      och flera länder i Norden
      att de ska ge stormarna
      samma namn så ofta det går.

      Hälsningar,
      8 Sidor

