Sverige
I Trönö, nära Söderhamn, har det snöat mycket. Foto: Maria Bengtsson Lundh/TT
På natten efter nyår började det snöa på många platser i Sverige. Foto: Maria Bengtsson Lundh/TT
En person skottar snö i Enköping. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Nytt oväder med mycket snö
Ett nytt oväder med snö
har kommit in över Sverige.
Ovädret började efter nyårsafton.
Det har snöat mycket.
Experterna varnade för att det
kunde bli stora problem.
Det kunde bli mycket svårt
att köra på många vägar.
I området runt Gävle,
Gävleborg,
har det kommit
väldigt mycket snö.
Det har fortsatt att snöa
också under natten till fredagen.
Experterna säger att folk
ska fortsätta att stanna hemma.
Ingen ska köra bil.
– Alla ska vara hemma.
Det går knappt att gå ut
med hundarna.
Det går inte att vara här.
Det säger Mikael Pettersson
till Sveriges Radio.
Han jobbar med att ploga
på vägarna omkring Gävle.
Ovädret har gjort
att många saknar el.
Tidigt på fredagen
var över sex tusen hus
utan ström.
Många av husen är
i området Gävleborg.
Många tåg kan inte köra.
Det kommer att fortsätta att snöa
på många platser i Sverige
under lördagen och söndagen.
8 SIDOR/TT
2 januari 2026
Kör vidare på denna vägen Bra jobbat, alla !!!!
Förra vintern ,knappt snö❌
Denna vintern, mycket snö!!✅
Det är härligt med mycket snö
Jag blir som ett barn på julafton.det är bra att det snöar
Dom skånska vintrarna är som
Socialdemokraterna helt värdelösa…heja Norrland på
Många sett.foök får gärna komma med 100 tankbiöar med snö till.landskrona
Tänk att få åka pulka sparkstötting skidor.soch kära skoter.forza Norrland.
Jag är dödstrött på alla snöfober i tv och i tidningar.
Dom säger och skriver att ett
Snöoväder är på gång.varför säger man så?, det är sjukt
Varför heter det inte solfjäder
Jag menar över 35 grader i solen.över 25 grader varmt i skuggan på sommaren och hög luftfuktighet samt låg syrehalt
Nej tack.
Jag har en volvo v90 2022års som klarar av lätt på vägar och alla väder året runt, jätte skönt 👌
Avundsjuk på alla som är utomlands nu! Kyla har Aldrig varit skönt! Flera minusgrader och en massa kläder! Vilket nöje. Nej 🙂↔️ Tack!
Snö är bra👍🎄
Välkommen snön. Så här har vi haft det i alla tider här uppe i norr. .
Det är så trevligt med lite snö .. 😊
Vinter och snö är det mest meningslösa klimat som finns.
Besvärligt och vidrigt.
Också en av de många anledningarna till att jag kommer emigrera och lämna mitt hemland Sverige för gott.
Sjukt trött på allt I detta land.
Bokstavligen allt.
Man mår dåligt av att bo här nuförtiden.
Konstigt Greta har ju sakt att det inte skall snöa mer.
Jag förundras av att människor inte insett att snön kommer varje vinter,antingen före jul eller senare men snö kommer alltid,även när man inte vill.sen att stormen tar skogar kraftnät är ju nåt vi inte kan rå över,naturen har alltid vunnit.men hängslor&bälte gör ju det mer förberett,så det blir lite mer mjuklanding när ovädret slår till.
Jag är lastbilschaufför och har börjat tröttna rejält på jobbet, särskilt på grund av vintern och halkan.”