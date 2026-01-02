Nytt oväder med mycket snö

Ett nytt oväder med snö

har kommit in över Sverige.

Ovädret började efter nyårsafton.

Det har snöat mycket.

Experterna varnade för att det

kunde bli stora problem.

Det kunde bli mycket svårt

att köra på många vägar.

I området runt Gävle,

Gävleborg,

har det kommit

väldigt mycket snö.

Det har fortsatt att snöa

också under natten till fredagen.

Experterna säger att folk

ska fortsätta att stanna hemma.

Ingen ska köra bil.

– Alla ska vara hemma.

Det går knappt att gå ut

med hundarna.

Det går inte att vara här.

Det säger Mikael Pettersson

till Sveriges Radio.

Han jobbar med att ploga

på vägarna omkring Gävle.

Ovädret har gjort

att många saknar el.

Tidigt på fredagen

var över sex tusen hus

utan ström.

Många av husen är

i området Gävleborg.

Många tåg kan inte köra.

Det kommer att fortsätta att snöa

på många platser i Sverige

under lördagen och söndagen.

8 SIDOR/TT