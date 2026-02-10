Dyr el i Sverige

Det är ofta dyr el

i södra Sverige.

Men just nu är det

dyr el i hela Sverige.

Det är två år sedan

elen var så här dyr.

Att elen är så dyr just nu

beror på flera saker.

• Det blåser lite.

Då blir det nästan

ingen el från vind.

• Det är kallt väder.

Då använder folk mer el.

• Det är dyr el i Finland.

Nu säljer Sverige

mycket el till Finland.

Det gör elen dyrare även här.

Särskilt i norra Sverige.

8 SIDOR/TT