Ledningar för el. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Dyr el i Sverige
Det är ofta dyr el
i södra Sverige.
Men just nu är det
dyr el i hela Sverige.
Det är två år sedan
elen var så här dyr.
Att elen är så dyr just nu
beror på flera saker.
• Det blåser lite.
Då blir det nästan
ingen el från vind.
• Det är kallt väder.
Då använder folk mer el.
• Det är dyr el i Finland.
Nu säljer Sverige
mycket el till Finland.
Det gör elen dyrare även här.
Särskilt i norra Sverige.
8 SIDOR/TT
10 februari 2026
inte roligt för dom som har hus.
Oooooooooooooooooooo 😠
Drömmen om Elen…..
Hej, varför måste Sverige sälja El till Finland om i Sverige inte finns tillräckligt El för oss och då kunde man hindra att bli El priserna i Sverige högre?
Mvh
B
Hej Be!
Det är lite svårt att förklara.
Men länderna i Europa
köper och säljer el av varandra.
Sverige måste sälja el till andra.
Det finns regler om det.
Hälsningar från 8 Sidor