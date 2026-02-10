Sverige

En bild som är tagen från luften. Den visar ett fält med en stor ledning för el.

Ledningar för el. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dyr el i Sverige

Det är ofta dyr el
i södra Sverige.

Men just nu är det
dyr el i hela Sverige.
Det är två år sedan
elen var så här dyr.

Att elen är så dyr just nu
beror på flera saker.

• Det blåser lite.
Då blir det nästan
ingen el från vind.

• Det är kallt väder.
Då använder folk mer el.

• Det är dyr el i Finland.
Nu säljer Sverige
mycket el till Finland.
Det gör elen dyrare även här.
Särskilt i norra Sverige.

8 SIDOR/TT

10 februari 2026

5 kommentarer
  1. ... skriver:
    10 februari, 2026 kl. 10:29

    inte roligt för dom som har hus.

    Svara
  2. Pi skriver:
    10 februari, 2026 kl. 10:48

    Oooooooooooooooooooo 😠

    Svara
  3. Förnuft skriver:
    10 februari, 2026 kl. 14:17

    Drömmen om Elen…..

    Svara
  4. Be skriver:
    10 februari, 2026 kl. 15:38

    Hej, varför måste Sverige sälja El till Finland om i Sverige inte finns tillräckligt El för oss och då kunde man hindra att bli El priserna i Sverige högre?
    Mvh
    B

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 februari, 2026 kl. 15:53

      Hej Be!

      Det är lite svårt att förklara.
      Men länderna i Europa
      köper och säljer el av varandra.
      Sverige måste sälja el till andra.
      Det finns regler om det.

      Hälsningar från 8 Sidor

