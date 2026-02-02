Kallt i hela landet

I söndags den 1 februari

klockan 19.00 hände

något ganska ovanligt.

Då hade det varit kallt väder

i hela Sverige under ett dygn.

Det hade varit ett isdygn.

Så heter det när hela landet

har haft minusgrader samtidigt

under 24 timmar.

Det var första gången på två år

som det hände.

Senast det var så i Sverige

var i januari år 2024.

Det kommer att fortsätta

vara kallt väder i hela Sverige

en ganska lång tid framåt.

Det säger experter på väder.

8 SIDOR

Hur kallt är det där du bor?

Vad tycker du om kylan?

Skriv gärna en kommentar.