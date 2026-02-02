Sverige
Det var minusgrader i ett dygn i hela Sverige. Foto: Anders Wiklund/TT
Kallt i hela landet
I söndags den 1 februari
klockan 19.00 hände
något ganska ovanligt.
Då hade det varit kallt väder
i hela Sverige under ett dygn.
Det hade varit ett isdygn.
Så heter det när hela landet
har haft minusgrader samtidigt
under 24 timmar.
Det var första gången på två år
som det hände.
Senast det var så i Sverige
var i januari år 2024.
Det kommer att fortsätta
vara kallt väder i hela Sverige
en ganska lång tid framåt.
Det säger experter på väder.
2 februari 2026
Det är minus 3 grader och ganska kallt ute och is på gatorna!!! Jag menar i Bunkeflostrand…
Robin
I fredags fick jag vänta på skoltaxi som inte alls kom. De hade sagt de redan hämtat mig. Mamma fick hämta mig utanför emporia. Det var snö, -1_1,5 och blåst. Väntade ute i 45 min.
det var – 6 grader imorse 😢😢😢😢😢😢😀😀😀😀😀
Det är kallt och halkig i vissa i ställe .just nu i Örebro.
a white tear fell down my third leg 💔😢 (ta inte bort min kommentar den är W)
I tyskland är de också mycket kallt, vi har-7 grader, det är ovanlig i Hamburg. Jag tycker om det.