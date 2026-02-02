Sverige

En kvinna promenerar. Det är frost och snö på träden och marken.

Det var minusgrader i ett dygn i hela Sverige. Foto: Anders Wiklund/TT

Kallt i hela landet

I söndags den 1 februari
klockan 19.00 hände
något ganska ovanligt.

Då hade det varit kallt väder
i hela Sverige under ett dygn.
Det hade varit ett isdygn.

Så heter det när hela landet
har haft minusgrader samtidigt
under 24 timmar.

Det var första gången på två år
som det hände.

Senast det var så i Sverige
var i januari år 2024.

Det kommer att fortsätta
vara kallt väder i hela Sverige
en ganska lång tid framåt.
Det säger experter på väder.

2 februari 2026

7 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:41

    Det är minus 3 grader och ganska kallt ute och is på gatorna!!! Jag menar i Bunkeflostrand…

  2. Robin skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:43

    Robin

  3. Vinne skriver:
    2 februari, 2026 kl. 10:00

    I fredags fick jag vänta på skoltaxi som inte alls kom. De hade sagt de redan hämtat mig. Mamma fick hämta mig utanför emporia. Det var snö, -1_1,5 och blåst. Väntade ute i 45 min.

  4. Reza skriver:
    2 februari, 2026 kl. 10:03

    det var – 6 grader imorse 😢😢😢😢😢😢😀😀😀😀😀

  5. Alan skriver:
    2 februari, 2026 kl. 10:18

    Det är kallt och halkig i vissa i ställe .just nu i Örebro.

  6. Namn* skriver:
    2 februari, 2026 kl. 10:26

    a white tear fell down my third leg 💔😢 (ta inte bort min kommentar den är W)

  7. Arno skriver:
    2 februari, 2026 kl. 10:48

    I tyskland är de också mycket kallt, vi har-7 grader, det är ovanlig i Hamburg. Jag tycker om det.

