Långt straff för sprängning

En mamma förlorade sina ben

i en sprängning.

Det hände i Tumba

i Stockholm förra året.

En man kastade in

en handgranat i ett sovrum.

Där låg mamman

och hennes två barn och sov.

Mamman och ett av barnen

blev allvarligt skadade.

Läkare var tvungna

att operera bort mammans ben.

Nu döms mannen

och fyra andra personer

för sprängningen.

Poliserna säger att

handgranaten träffade

fel lägenhet.

Mannen som bestämde

om sprängningen

ska ha med gänget Foxtrot att göra.

Han döms till livstids fängelse.

Han döms också för att ha

varit med på en annan

sprängning tidigare.

Mannen som kastade

handgranaten döms till fängelse

i nästan 14 år.

Två andra döms också till fängelse

och en 16-åring döms till vård

på ett hem för unga

för att ha varit med

på sprängningen.

8 SIDOR/TT