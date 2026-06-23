Sverige
Poliser i Tumba efter sprängningen där en mamma och barn blev allvarligt skadade. Foto: TT
Långt straff för sprängning
En mamma förlorade sina ben
i en sprängning.
Det hände i Tumba
i Stockholm förra året.
En man kastade in
en handgranat i ett sovrum.
Där låg mamman
och hennes två barn och sov.
Mamman och ett av barnen
blev allvarligt skadade.
Läkare var tvungna
att operera bort mammans ben.
Nu döms mannen
och fyra andra personer
för sprängningen.
Poliserna säger att
handgranaten träffade
fel lägenhet.
Mannen som bestämde
om sprängningen
ska ha med gänget Foxtrot att göra.
Han döms till livstids fängelse.
Han döms också för att ha
varit med på en annan
sprängning tidigare.
Mannen som kastade
handgranaten döms till fängelse
i nästan 14 år.
Två andra döms också till fängelse
och en 16-åring döms till vård
på ett hem för unga
för att ha varit med
på sprängningen.
8 SIDOR/TT
23 juni 2026
väldigt låga straff för att ha skadat kvinnan och barnet. mamman kommer inte att kunna gå. jag undrar när dessa sprängningar kommer ta slut i vårt land???.
detta är för jäkligt.
Vad bra att dom få straf men det är synd om dom som förlorar sina ben det är inte kul att sånt händer.
hur länge ska vi tolerera dessa sprängningar i Sverige. detta måste vi stoppa omgående,nu räcker det. utvisa alla såna som har svårt att anpassa sig till att leva här.man blir bara så trött på detta. 😠😡🤢😰🤢🤮