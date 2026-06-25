Sverige
Falukorv i en stekpanna. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Lite kött från kor i korv
Företag som gör falukorv
säger att det finns kött
från kor i deras korvar.
Men i många falukorvar
finns nästan inget kött från kor.
Det visar en undersökning
av Sveriges Radios P4.
Kanalen undersökte
19 olika falukorvar.
I sex av korvarna
fanns det väldigt lite
kött från kor.
Bara fem procent
eller ännu mindre
av köttet kom från kor.
Resten av köttet
kommer från grisar.
– Det är så lite att
det knappt går att mäta.
Det måste finnas
en gräns för att få säga
att korven innehåller
kött från kor.
Det säger Christine Fransholm
från organisationen
Sveriges konsumenter.
Flera av falukorvarna
med lite kött från kor
är mycket vanliga.
Två av dem kommer
från företaget Ica.
Falukorven Ica Extra fin
innehöll bara lite mer
än en procent kött från kor.
Här nedanför finns hela
listan med de testade korvarna.
8 SIDOR/TT
Test av falukorvar
Sveriges Radio testade 19 falukorvar.
Så här lite kött från kor innehöll de.
Resten av köttet kommer från grisar.
- Falukorv Vaggeryds chark
0,00 procent kött från kor
- Rybergs Charkuteri Falukorv
0,60 procent kött från kor
- Falukorv Ica Extra fin
1,20 procent kött från kor
- Falukorv Per i Viken
3,00 procent kött från kor
- Falukorv Ica
3,70 procent kött från kor
- Falukorv Gudruns
5,00 procent kött från kor
- Falukorv Nordchark
7,50 procent kött från kor
- Falukorv Lithells
7,60 procent kött från kor
- Falukorv Scan
7,70 procent kött från kor
- Falukorv Scan Deli
8,00 procent kött från kor
- Falukorv Nyhléns Hugosons
10,80 procent kött från kor
- Falukorv Coop
11,10 procent kött från kor
- Falukorv Andersson & Tillman
14,30 procent kött från kor
- Falukorv Garant Delikatess
14,60 procent kött från kor
- Falukorv Siljans chark
17,30 procent kött från kor
- Falukorv Petterssons Charkuteri
17,90 procent kött från kor
- Helmut walch Falukorv
20,10 procent kött från kor
- Falukorv Eriksons Chark
45,60 procent kött från kor
- Falukorv Jokkmokks korv & rökeri
64,00 procent kött från kor
25 juni 2026
jag gillar bättre gris .tycker inte om nöttkött, så för mig duger falukorven 🐷🐷🐽🐖🐷
man blir sugen när man ser bilden ,jag gillar falukorv på smörgås och lite stark senap på.