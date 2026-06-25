Sverige

En hand rör om med en stekspade i en stekpanna med skivor av falukorv.

Falukorv i en stekpanna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Lite kött från kor i korv

Företag som gör falukorv
säger att det finns kött
från kor i deras korvar.

Men i många falukorvar
finns nästan inget kött från kor.
Det visar en undersökning
av Sveriges Radios P4.

Kanalen undersökte
19 olika falukorvar.
I sex av korvarna
fanns det väldigt lite
kött från kor.

Bara fem procent
eller ännu mindre
av köttet kom från kor.
Resten av köttet
kommer från grisar.

– Det är så lite att
det knappt går att mäta.
Det måste finnas
en gräns för att få säga
att korven innehåller
kött från kor.

Det säger Christine Fransholm
från organisationen
Sveriges konsumenter.

Flera av falukorvarna
med lite kött från kor
är mycket vanliga.
Två av dem kommer
från företaget Ica.

Falukorven Ica Extra fin
innehöll bara lite mer
än en procent kött från kor.

Här nedanför finns hela
listan med de testade korvarna.

8 SIDOR/TT

Test av falukorvar

Sveriges Radio testade 19 falukorvar.
Så här lite kött från kor innehöll de.
Resten av köttet kommer från grisar.

  • Falukorv Vaggeryds chark
    0,00 procent kött från kor
  • Rybergs Charkuteri Falukorv
    0,60 procent kött från kor
  • Falukorv Ica Extra fin
    1,20 procent kött från kor
  • Falukorv Per i Viken
    3,00 procent kött från kor
  • Falukorv Ica
    3,70 procent kött från kor
  • Falukorv Gudruns
    5,00 procent kött från kor
  • Falukorv Nordchark
    7,50 procent kött från kor
  • Falukorv Lithells
    7,60 procent kött från kor
  • Falukorv Scan
    7,70 procent kött från kor
  • Falukorv Scan Deli
    8,00 procent kött från kor
  • Falukorv Nyhléns Hugosons
    10,80 procent kött från kor
  • Falukorv Coop
    11,10 procent kött från kor
  • Falukorv Andersson & Tillman
    14,30 procent kött från kor
  • Falukorv Garant Delikatess
    14,60 procent kött från kor
  • Falukorv Siljans chark
    17,30 procent kött från kor
  • Falukorv Petterssons Charkuteri
    17,90 procent kött från kor
  • Helmut walch Falukorv
    20,10 procent kött från kor
  • Falukorv Eriksons Chark
    45,60 procent kött från kor
  • Falukorv Jokkmokks korv & rökeri
    64,00 procent kött från kor

25 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. 🐖🐷🐽🐖🐷 skriver:
    25 juni, 2026 kl. 09:51

    jag gillar bättre gris .tycker inte om nöttkött, så för mig duger falukorven 🐷🐷🐽🐖🐷

    Svara
  2. Ali skriver:
    25 juni, 2026 kl. 11:28

    man blir sugen när man ser bilden ,jag gillar falukorv på smörgås och lite stark senap på.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar