Man tvingade frun sälja sex

En 60-årig man straffas med

över fyra års fängelse.

Han ska också betala

200 tusen kronor till sin fru.

Mannen tvingade sin fru

att sälja sex till många män.

Domstolen dömer också

28 män för att de

köpt sex av kvinnan.

En del av männen

straffas med fängelse.

Andra ska betala böter.

Den 60-åriga mannen

har tidigare varit med

i gruppen Hells Angels.

Mannen säger att han

är oskyldig.

Han säger att hans fru

ville sälja sex.

Han ville hjälpa henne.

Mannen blir också dömd

för flera andra brott.

8 SIDOR/TT