Sverige
Domstolen Ångermanlands tingsrätt i Härnösand. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Man tvingade frun sälja sex
En 60-årig man straffas med
över fyra års fängelse.
Han ska också betala
200 tusen kronor till sin fru.
Mannen tvingade sin fru
att sälja sex till många män.
Domstolen dömer också
28 män för att de
köpt sex av kvinnan.
En del av männen
straffas med fängelse.
Andra ska betala böter.
Den 60-åriga mannen
har tidigare varit med
i gruppen Hells Angels.
Mannen säger att han
är oskyldig.
Han säger att hans fru
ville sälja sex.
Han ville hjälpa henne.
Mannen blir också dömd
för flera andra brott.
8 SIDOR/TT
16 juni 2026