Kommunen anmäler sig själv

En pappa skadade

sina två flickor.

Det hände i Alvesta

tidigare i juni.

Båda flickorna fick

allvarliga skador.

En av dem har mycket

allvarliga skador.

Det är inte känt

hur flickorna mår i dag.

Poliserna hittade

pappan död efter attacken.

Barnens mamma hade pratat

med kommunens socialtjänst

före attacken.

Hon hade varnat för pappan.

Det skriver tidningen

Smålandsposten.

Nu anmäler kommunen Alvesta

sig själv till myndigheten IVO.

Kommunen kan missat

att ge familjen rätt hjälp.

Det skriver kommunen

i sin anmälan.

Myndigheten IVO undersöker

om folk som jobbar med vård

eller att hjälpa andra har gjort fel.

8 SIDOR/TT