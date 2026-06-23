Sverige
Poliser undersöker platsen där våldet hände. Foto: Johan Nilsson/TT
Kommunen anmäler sig själv
En pappa skadade
sina två flickor.
Det hände i Alvesta
tidigare i juni.
Båda flickorna fick
allvarliga skador.
En av dem har mycket
allvarliga skador.
Det är inte känt
hur flickorna mår i dag.
Poliserna hittade
pappan död efter attacken.
Barnens mamma hade pratat
med kommunens socialtjänst
före attacken.
Hon hade varnat för pappan.
Det skriver tidningen
Smålandsposten.
Nu anmäler kommunen Alvesta
sig själv till myndigheten IVO.
Kommunen kan missat
att ge familjen rätt hjälp.
Det skriver kommunen
i sin anmälan.
Myndigheten IVO undersöker
om folk som jobbar med vård
eller att hjälpa andra har gjort fel.
8 SIDOR/TT
23 juni 2026
Man ska ta på allvar, när någon anmäler fara för barn. Alvesta kommun borde verkligen skämmas !!!ibland undrar man om vissa som jobbar där har rätt utbildning???
NEJ_DE HAR INTE!
vem är socialtänsten
Milena luisa dra inte alla över en kam,finns duktiga socialarbetare också.
Hur kan man anmäla sig själv??? Försåter inte
Hej Vinne!
Kommuner och regioner
som jobbar med att ge vård och hjälp
måste anmäla allvarliga fel eller misstag
som har hänt till myndigheten IVO.
Det säger lagen.
/Hälsningar 8 Sidor
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Hej då