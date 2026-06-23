Sverige

Två vitklädda personer och en polis vid ett hus.

Poliser undersöker platsen där våldet hände. Foto: Johan Nilsson/TT

Kommunen anmäler sig själv

En pappa skadade
sina två flickor.
Det hände i Alvesta
tidigare i juni.

Båda flickorna fick
allvarliga skador.
En av dem har mycket
allvarliga skador.
Det är inte känt
hur flickorna mår i dag.

Poliserna hittade
pappan död efter attacken.

Barnens mamma hade pratat
med kommunens socialtjänst
före attacken.
Hon hade varnat för pappan.
Det skriver tidningen
Smålandsposten.

Nu anmäler kommunen Alvesta
sig själv till myndigheten IVO.
Kommunen kan missat
att ge familjen rätt hjälp.
Det skriver kommunen
i sin anmälan.

Myndigheten IVO undersöker
om folk som jobbar med vård
eller att hjälpa andra har gjort fel.

8 SIDOR/TT

23 juni 2026

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7 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    23 juni, 2026 kl. 09:46

    Man ska ta på allvar, när någon anmäler fara för barn. Alvesta kommun borde verkligen skämmas !!!ibland undrar man om vissa som jobbar där har rätt utbildning???

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  2. MILENA LUISA skriver:
    23 juni, 2026 kl. 10:12

    NEJ_DE HAR INTE!

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  3. Mariam från iraq skriver:
    23 juni, 2026 kl. 10:14

    vem är socialtänsten

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  4. ... skriver:
    23 juni, 2026 kl. 11:03

    Milena luisa dra inte alla över en kam,finns duktiga socialarbetare också.

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  5. Vinne skriver:
    23 juni, 2026 kl. 11:05

    Hur kan man anmäla sig själv??? Försåter inte

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      23 juni, 2026 kl. 11:32

      Hej Vinne!
      Kommuner och regioner
      som jobbar med att ge vård och hjälp
      måste anmäla allvarliga fel eller misstag
      som har hänt till myndigheten IVO.
      Det säger lagen.
      /Hälsningar 8 Sidor

  6. Nicklas skriver:
    23 juni, 2026 kl. 12:24

    Säg upp dig och lämmna platsen till som kan
    Hej då

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