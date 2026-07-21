Sverige

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    En bil kraschade in i gymmet i Sundsvall. Foto: Niclas Thunborg/Gobiten/TT

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    Bilen körde rakt genom fönstret vid gymmet. Foto: Niclas Thunborg/Gobiten/TT

Bil körde in i gym

En bil körde
genom ett fönster
och in i ett gym.
Det hände sent
på måndagen
i staden Sundsvall.

Gymmet var öppet
när bilen kraschade in.
Ingen blev skadad
säger poliserna.
Men personen som körde bilen
är på sjukhuset.

Poliserna vet inte
hur kraschen kunde hända.
Men det kan bero på
att föraren blev sjuk.
Poliserna ska undersöka
händelsen vidare.

8 SIDOR/TT

21 juli 2026

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1 kommentar
  1. Var rädda om er skriver:
    21 juli, 2026 kl. 09:46

    Sånt händer ibland ,de som har diabetes tex. för föra året körde en bil in i coop i värnamo som tur blev ingen skadad. Personen som körde bilen var sjuk inte full.

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