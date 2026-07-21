Bil körde in i gym

En bil körde

genom ett fönster

och in i ett gym.

Det hände sent

på måndagen

i staden Sundsvall.

Gymmet var öppet

när bilen kraschade in.

Ingen blev skadad

säger poliserna.

Men personen som körde bilen

är på sjukhuset.

Poliserna vet inte

hur kraschen kunde hända.

Men det kan bero på

att föraren blev sjuk.

Poliserna ska undersöka

händelsen vidare.

8 SIDOR/TT