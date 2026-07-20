Bråk på internet före mord

En ung man blev mördad

på en strand i Stenungssund

norr om Göteborg.

Poliserna tror att någon

stack honom med en kniv.

Det hände tidigare i juli.

Fyra personer är inlåsta.

De är misstänkta för

att ha med mordet att göra.

Två personer bråkade

på internet före mordet.

Sedan mötte de varandra

på stranden.

Där forsatte personerna

och deras vänner bråket.

Det säger åklagaren

till tidningen

Göteborgs-Posten.

Det är inte känt om

den mördade var

en av av dem

som bråkade på internet.

En till person blev

skadad i bråket.

Han har fått vård på sjukhus.

8 SIDOR/TT