Sverige

En polisbil.

En polisbil. Foto: Christine Olsson/TT

Bråk på internet före mord

En ung man blev mördad
på en strand i Stenungssund
norr om Göteborg.
Poliserna tror att någon
stack honom med en kniv.
Det hände tidigare i juli.

Fyra personer är inlåsta.
De är misstänkta för
att ha med mordet att göra.

Två personer bråkade
på internet före mordet.
Sedan mötte de varandra
på stranden.
Där forsatte personerna
och deras vänner bråket.
Det säger åklagaren
till tidningen
Göteborgs-Posten.

Det är inte känt om
den mördade var
en av av dem
som bråkade på internet.

En till person blev
skadad i bråket.
Han har fått vård på sjukhus.

8 SIDOR/TT

20 juli 2026

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3 kommentarer
  1. #jagärganskatröttpåattfolkintebryrsigomklimatet skriver:
    20 juli, 2026 kl. 10:58

    Herregud, Sverige är ju inte samma fredliga land som förut nu.

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  2. Lotta skriver:
    20 juli, 2026 kl. 11:34

    Har väl inte varit fredligt på mycket länge, tyvärr.

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  3. ... skriver:
    20 juli, 2026 kl. 12:14

    Asså jag fattar ingenting, kan man inte vara fredliga??man kan diskutera utan att använda vapen.

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