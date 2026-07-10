Man död efter bråk

En ung man är död

efter ett bråk på en strand

i Stenungsund.

En annan man är skadad.

Båda männen är ungefär 20 år.

Det hände under

natten mot torsdag.

Ett stort bråk ska ha startat

på stranden som heter Hawaii.

Det skriver tidningen Aftonbladet.

De båda männen

blev skadade av en kniv,

skriver tidningen.

Poliserna har tagit fast

två män i samma ålder.

De är misstänkta för mord

och försök till mord.

Två andra misstänkta personer

ska också ha blivit

tagna av poliserna.

Det skriver Aftonbladet.

8 SIDOR