Sverige
En polisbil. Foto: Christine Olsson/TT
Man död efter bråk
En ung man är död
efter ett bråk på en strand
i Stenungsund.
En annan man är skadad.
Båda männen är ungefär 20 år.
Det hände under
natten mot torsdag.
Ett stort bråk ska ha startat
på stranden som heter Hawaii.
Det skriver tidningen Aftonbladet.
De båda männen
blev skadade av en kniv,
skriver tidningen.
Poliserna har tagit fast
två män i samma ålder.
De är misstänkta för mord
och försök till mord.
Två andra misstänkta personer
ska också ha blivit
tagna av poliserna.
Det skriver Aftonbladet.
8 SIDOR
10 juli 2026
vad händer med dagens ungdomar???😡🤢😡skrämmande.