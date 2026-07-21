Expert varnar för brand

Över 100 hem har blivit

förstörda i branden

i staden Drammen i Norge.

Släckningen av elden fortsätter.

En liknande brand

skulle kunna hända

i Sverige också.

Det säger Anders Edstam.

Han är expert på

myndigheten MCF.

Han förklarar varför branden

snabbt blev stark

och spred sig.

Husen ligger i en backe.

Eldens lågor kunde därför

lättare nå till nästa hus i backen.

Eldens lågor kunde därför lättare nå till nästa hus i backen. Det var torrt ute

och hade varit torrt länge.

Husens trä brann därför

extra lätt.

och hade varit torrt länge. Husens trä brann därför extra lätt. Det var blåsigt.

Vinden spred elden.

Det finns regler för hur långt

det måste vara mellan hus.

Men nu hjälpte inte det.

– Samma sak skulle kunna hända

i Sverige också.

Det är svårt om husen

står tätt och det

är kraftig vind,

säger Anders Edstam.

Hans råd till människor är

att alltid ha

brandvarnare som fungerar

brandsläckare

brandfilt.

– Alla bränder är små i början.

Då ska man släcka dem

innan de blir större,

säger Anders Edstam.

Men i Drammen kunde inte folk

släcka elden själva.

De var tvungna att fly för sina liv.

– Det viktigaste är alltid

att rädda sig och sin familj,

säger Anders Edstam.

Just nu är det torrt i Sverige.

På vissa platser är det stor risk för brand.

Det är särskilt stor risk

i områdena Västkusten,

längs kusten i Norrland

och i östra Svealand.

MCF är en förkortning för

Myndigheten för civilt försvar.

8 SIDOR/TT

Branden i Drammen