Sverige

  • Anders Edstam

    Anders Edstam jobbar på myndigheten för civilt försvar, MCG. Foto: Melker Dahlstrand/TT

  • Brann i Drammen

    Backen i Drammen där husen brunnit ner. Bilden är från måndagen. Foto: Frederik Ringnes/NTB/TT

Expert varnar för brand

Över 100 hem har blivit
förstörda i branden
i staden Drammen i Norge.
Släckningen av elden fortsätter.

En liknande brand
skulle kunna hända
i Sverige också.
Det säger Anders Edstam.
Han är expert på
myndigheten MCF.

Han förklarar varför branden
snabbt blev stark
och spred sig.

  • Husen ligger i en backe.
    Eldens lågor kunde därför
    lättare nå till nästa hus i backen.
  • Det var torrt ute
    och hade varit torrt länge.
    Husens trä brann därför
    extra lätt.
  • Det var blåsigt.
    Vinden spred elden.

Det finns regler för hur långt
det måste vara mellan hus.
Men nu hjälpte inte det.

– Samma sak skulle kunna hända
i Sverige också.
Det är svårt om husen
står tätt och det
är kraftig vind,
säger Anders Edstam.

Hans råd till människor är
att alltid ha

  • brandvarnare som fungerar
  • brandsläckare
  • brandfilt.

– Alla bränder är små i början.
Då ska man släcka dem
innan de blir större,
säger Anders Edstam.

Men i Drammen kunde inte folk
släcka elden själva.
De var tvungna att fly för sina liv.

– Det viktigaste är alltid
att rädda sig och sin familj,
säger Anders Edstam.

Just nu är det torrt i Sverige.
På vissa platser är det stor risk för brand.
Det är särskilt stor risk
i områdena Västkusten,
längs kusten i Norrland
och i östra Svealand.

MCF är en förkortning för
Myndigheten för civilt försvar.

8 SIDOR/TT

Branden i Drammen

21 juli 2026

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