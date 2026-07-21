Sverige
Anders Edstam jobbar på myndigheten för civilt försvar, MCG. Foto: Melker Dahlstrand/TT
Backen i Drammen där husen brunnit ner. Bilden är från måndagen. Foto: Frederik Ringnes/NTB/TT
Expert varnar för brand
Över 100 hem har blivit
förstörda i branden
i staden Drammen i Norge.
Släckningen av elden fortsätter.
En liknande brand
skulle kunna hända
i Sverige också.
Det säger Anders Edstam.
Han är expert på
myndigheten MCF.
Han förklarar varför branden
snabbt blev stark
och spred sig.
- Husen ligger i en backe.
Eldens lågor kunde därför
lättare nå till nästa hus i backen.
- Det var torrt ute
och hade varit torrt länge.
Husens trä brann därför
extra lätt.
- Det var blåsigt.
Vinden spred elden.
Det finns regler för hur långt
det måste vara mellan hus.
Men nu hjälpte inte det.
– Samma sak skulle kunna hända
i Sverige också.
Det är svårt om husen
står tätt och det
är kraftig vind,
säger Anders Edstam.
Hans råd till människor är
att alltid ha
- brandvarnare som fungerar
- brandsläckare
- brandfilt.
– Alla bränder är små i början.
Då ska man släcka dem
innan de blir större,
säger Anders Edstam.
Men i Drammen kunde inte folk
släcka elden själva.
De var tvungna att fly för sina liv.
– Det viktigaste är alltid
att rädda sig och sin familj,
säger Anders Edstam.
Just nu är det torrt i Sverige.
På vissa platser är det stor risk för brand.
Det är särskilt stor risk
i områdena Västkusten,
längs kusten i Norrland
och i östra Svealand.
MCF är en förkortning för
Myndigheten för civilt försvar.
8 SIDOR/TT
21 juli 2026