Sverige
Anko van der Werff är chef för SAS. Foto: Andreas Hillergren/TT
Han lovar tusentals jobb
Företaget SAS ska köpa
39 flygplan av märket Airbus.
De ska flyga från
flygplatser i Skandinavien.
Framför allt från flygplatsen Kastrup
i Köpenhamn i Danmark.
Flygplatsen ligger
väldigt nära Sverige.
Det här betyder att det blir
fyra tusen nya jobb
i södra Sverige under
de närmaste fyra åren.
Det säger SAS.
Företaget startade år 1946
av Sverige, Norge och Danmark
tillsammans.
8 SIDOR/TT
7 juli 2026
😊
Är flygplanen miljösmarta?
Annars blir situationen att de mest giriga människorna tar planen och förstör miljön och beter sig oskyldiga…