Han lovar tusentals jobb

Företaget SAS ska köpa

39 flygplan av märket Airbus.

De ska flyga från

flygplatser i Skandinavien.

Framför allt från flygplatsen Kastrup

i Köpenhamn i Danmark.

Flygplatsen ligger

väldigt nära Sverige.

Det här betyder att det blir

fyra tusen nya jobb

i södra Sverige under

de närmaste fyra åren.

Det säger SAS.

Företaget startade år 1946

av Sverige, Norge och Danmark

tillsammans.

8 SIDOR/TT