Sverige

Han står och pratar framför en bild av ett flygplan.

Anko van der Werff är chef för SAS. Foto: Andreas Hillergren/TT

Han lovar tusentals jobb

Företaget SAS ska köpa
39 flygplan av märket Airbus.

De ska flyga från
flygplatser i Skandinavien.
Framför allt från flygplatsen Kastrup
i Köpenhamn i Danmark.

Flygplatsen ligger
väldigt nära Sverige.

Det här betyder att det blir
fyra tusen nya jobb
i södra Sverige under
de närmaste fyra åren.
Det säger SAS.

Företaget startade år 1946
av Sverige, Norge och Danmark
tillsammans.

8 SIDOR/TT

7 juli 2026

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2 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    7 juli, 2026 kl. 14:28

    😊

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  2. Klimathjälte skriver:
    7 juli, 2026 kl. 16:44

    Är flygplanen miljösmarta?
    Annars blir situationen att de mest giriga människorna tar planen och förstör miljön och beter sig oskyldiga…

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