Sverige
Poliser jobbar vid en hamn i Nordirland. Foto: Peter Morrison/AP/TT
Misstänkt svensk dog i Irland
I juni dog en svensk man
i en olycka med bil
i landet Irland.
Poliserna tror att mannen
kom till Irland för att mörda.
En annan svensk
som körde bilen
har försvunnit.
Poliserna jagar nu honom.
De tror att han också
skulle vara med och mörda.
Mannen som dog
var ungefär 30 år.
Han hade på sig
en mask över ansiktet.
En pistol låg vid hans fötter
när poliserna hittade honom.
Poliserna hittade också
en mobiltelefon i bilen.
De kunde se
vad som stod i mobilen.
Därför misstänker poliserna nu
att männen var på väg
att mörda någon.
Poliserna säger att de vet
vem som körde bilen
Men de har inte hittat honom.
Poliserna i Irland
får nu hjälp av svenska poliser
när de undersöker vad som hänt.
Mannen som dog i olyckan
var tidigare misstänkt
för brott i Sverige.
I mars i år var han
inlåst ett tag medan
poliser undersökte brottet.
8 SIDOR/TT
10 juli 2026
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