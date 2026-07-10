Misstänkt svensk dog i Irland

I juni dog en svensk man

i en olycka med bil

i landet Irland.

Poliserna tror att mannen

kom till Irland för att mörda.

En annan svensk

som körde bilen

har försvunnit.

Poliserna jagar nu honom.

De tror att han också

skulle vara med och mörda.

Mannen som dog

var ungefär 30 år.

Han hade på sig

en mask över ansiktet.

En pistol låg vid hans fötter

när poliserna hittade honom.

Poliserna hittade också

en mobiltelefon i bilen.

De kunde se

vad som stod i mobilen.

Därför misstänker poliserna nu

att männen var på väg

att mörda någon.

Poliserna säger att de vet

vem som körde bilen

Men de har inte hittat honom.

Poliserna i Irland

får nu hjälp av svenska poliser

när de undersöker vad som hänt.

Mannen som dog i olyckan

var tidigare misstänkt

för brott i Sverige.

I mars i år var han

inlåst ett tag medan

poliser undersökte brottet.

8 SIDOR/TT