Sverige
Järna ligger nära Södertälje. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Mässling på skola i Järna
Nyligen blev flera
människor smittade
av sjukdomen mässling.
Det hände efter
att de varit på festivalen
Urkult i Sollefteå.
Hittills är 24 personer smittade.
Nu har också elever
på en skola i Järna
blivit smittade av mässling.
Det skriver
Länstidningen Södertälje.
Järna ligger nära Södertälje.
Det är inte klart
hur många elever
som är sjuka eller hur de mår.
Men skolan är öppen
som vanligt på fredagen.
Järna är en viktig plats
för gruppen antroposoferna.
De är kritiska mot vaccin.
Nästan alla som blivit smittade
på festivalen i Sollefteå
är inte vaccinerade
mot mässling.
Mässling är en mycket
smittsam sjukdom.
Den som blir smittad
kan bli allvarligt sjuk.
8 SIDOR/TT
Kolla om du ska vaccinera dig
De flesta barn i Sverige
är vaccinerade mot mässling.
De får två doser vaccin.
En när de är bebis och
en när de börjar skolan.
Men vaccinet är frivilligt.
De flesta barn som smittades
i Sollefteå var inte vaccinerade.
Nu undrar många människor
om de ska vaccinera
sig mot sjukdomen.
Så här svarar experten
Stephan Stenmark
från Folkhälsomyndigheten.
Vilka behöver vaccinera sig?
– Vi tycker att du ska ha
fått två doser vaccin mot mässling.
En del vuxna har bara fått en dos.
Då bör du ta en dos till.
Hur vet jag hur
många doser jag fått?
– Det kan stå på ett kort
som du fick när du blev vaccinerad.
Men om du är vuxen
kan det vara svårt att veta.
– Om du är osäker tycker jag
att du ska ta en dos till.
Det är inte farligt
även om du redan fått två doser.
– Är du född före 1970
har du antagligen haft mässling.
Då behöver du inget mer vaccin.
8 SIDOR/TT
21 augusti 2026