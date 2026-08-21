Mässling på skola i Järna

Nyligen blev flera

människor smittade

av sjukdomen mässling.

Det hände efter

att de varit på festivalen

Urkult i Sollefteå.

Hittills är 24 personer smittade.

Nu har också elever

på en skola i Järna

blivit smittade av mässling.

Det skriver

Länstidningen Södertälje.

Järna ligger nära Södertälje.

Det är inte klart

hur många elever

som är sjuka eller hur de mår.

Men skolan är öppen

som vanligt på fredagen.

Järna är en viktig plats

för gruppen antroposoferna.

De är kritiska mot vaccin.

Nästan alla som blivit smittade

på festivalen i Sollefteå

är inte vaccinerade

mot mässling.

Mässling är en mycket

smittsam sjukdom.

Den som blir smittad

kan bli allvarligt sjuk.

8 SIDOR/TT