Sverige
Bodträsket i Boden har svämmat över efter mycket regn. Foto: Pär Bäckström/TT
Mycket vatten i staden Boden i området Norrbotten. Foto: Pär Bäckström/TT
Mycket regn i Norrbotten
Det har regnat mycket
i området Norrbotten
i norra Sverige.
Myndigheten SMHI varnar
för översvämningar.
Varningen gäller
från Boden till Jokkmokk
och flera andra platser.
Det finns risk
att åar och bäckar
svämmar över.
Mark och vägar kan rasa.
Räddningstjänsten i Boden
har det svårt.
– Jag har inte sett
så mycket vatten på 26 år.
Inte ens när snön smälter.
Det säger Magnus Nilsson
som är chef för
räddningstjänsten i Boden.
Bodens kommun har
startat en särskild
grupp för kriser
för att hjälpa till.
Regnet ska fortsätta
under fredagen.
Men sedan ska
vädret bli bättre.
– Det kommer
att lugna ner läget.
Det kan bli lite regn
i helgen också, men inte
alls lika mycket.
Det säger Henrik Reimer
från SMHI.
8 SIDOR/TT
20 augusti 2026
Undrar hur det känns att vara där.
Men snälla… ska vi verkligen göra en stor nyhet av att det regnar? 😂 Regn har fallit i Norrbotten förr och lär fortsätta göra det. Visst, översvämningar är allvarliga, men själva regnet? Vad blir nästa rubrik ”extra mycket blåst, håll i hatten”? 😅