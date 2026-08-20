Mycket regn i Norrbotten

Det har regnat mycket

i området Norrbotten

i norra Sverige.

Myndigheten SMHI varnar

för översvämningar.

Varningen gäller

från Boden till Jokkmokk

och flera andra platser.

Det finns risk

att åar och bäckar

svämmar över.

Mark och vägar kan rasa.

Räddningstjänsten i Boden

har det svårt.

– Jag har inte sett

så mycket vatten på 26 år.

Inte ens när snön smälter.

Det säger Magnus Nilsson

som är chef för

räddningstjänsten i Boden.

Bodens kommun har

startat en särskild

grupp för kriser

för att hjälpa till.

Regnet ska fortsätta

under fredagen.

Men sedan ska

vädret bli bättre.

– Det kommer

att lugna ner läget.

Det kan bli lite regn

i helgen också, men inte

alls lika mycket.

Det säger Henrik Reimer

från SMHI.

8 SIDOR/TT