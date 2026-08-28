Sverige
Den stora båten som misstänks ha kört på familjens båt. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rättegång om olyckan vid Tjörn
Den 28 juli sjönk
en liten båt med en familj.
Det hände nära
ön Tjörn på Västkusten.
Båten ska ha krockat
med en stor båt.
Det säger poliserna.
Mamman och dottern
dog i olyckan.
Pappan och sonen
blev räddade.
Nu ska det bli
en rättegång om olyckan.
Två personer på den stora båten
är misstänkta för brott.
Den ena personen är
kaptenen på båten.
Den andra personen är
en expert som hjälpte till
att styra båten, en lots.
Både kaptenen och experten
säger att de inte
har gjort något fel.
Rättegången börjar
den 10 september.
8 SIDOR/TT
28 augusti 2026
bra dom måste få hårt straff för detta.
håller med