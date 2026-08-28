Rättegång om olyckan vid Tjörn

Den 28 juli sjönk

en liten båt med en familj.

Det hände nära

ön Tjörn på Västkusten.

Båten ska ha krockat

med en stor båt.

Det säger poliserna.

Mamman och dottern

dog i olyckan.

Pappan och sonen

blev räddade.

Nu ska det bli

en rättegång om olyckan.

Två personer på den stora båten

är misstänkta för brott.

Den ena personen är

kaptenen på båten.

Den andra personen är

en expert som hjälpte till

att styra båten, en lots.

Både kaptenen och experten

säger att de inte

har gjort något fel.

Rättegången börjar

den 10 september.

8 SIDOR/TT