Sverige
En brand i Ljusdals kommun år 2018. Foto: Mats Andersson/TT
Risk för bränder i Sverige
Risken för bränder
är stor i nästan hela Sverige.
Det säger myndigheten SMHI.
Det beror på att det
ska vara mycket varmt väder
i flera dagar.
Värmen gör marken torr.
Då ökar risken för bränder.
Marken i mitten av Norrland
är fortfarande blöt.
Där är risken för brand inte lika stor.
Risken är också lägre på Gotland
och i delar av Halland och Skåne.
– Men det kan ändras senare i veckan
på grund av det torra vädret.
Det säger Viktor Bergman.
Han är expert på SMHI.
Det har redan varit
flera bränder den här veckan.
Det var en brand i skogen
nära Boxholm i Östergötland.
Och det var en brand
nära Hultsfred i Småland.
Brandmännen har båda
bränderna under kontroll.
8 SIDOR/TT
14 juli 2026