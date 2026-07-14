Risk för bränder i Sverige

Risken för bränder

är stor i nästan hela Sverige.

Det säger myndigheten SMHI.

Det beror på att det

ska vara mycket varmt väder

i flera dagar.

Värmen gör marken torr.

Då ökar risken för bränder.

Marken i mitten av Norrland

är fortfarande blöt.

Där är risken för brand inte lika stor.

Risken är också lägre på Gotland

och i delar av Halland och Skåne.

– Men det kan ändras senare i veckan

på grund av det torra vädret.

Det säger Viktor Bergman.

Han är expert på SMHI.

Det har redan varit

flera bränder den här veckan.

Det var en brand i skogen

nära Boxholm i Östergötland.

Och det var en brand

nära Hultsfred i Småland.

Brandmännen har båda

bränderna under kontroll.

8 SIDOR/TT