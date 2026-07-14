Sverige

skogsbrand

En brand i Ljusdals kommun år 2018. Foto: Mats Andersson/TT

Risk för bränder i Sverige

Risken för bränder
är stor i nästan hela Sverige.
Det säger myndigheten SMHI.

Det beror på att det
ska vara mycket varmt väder
i flera dagar.

Värmen gör marken torr.
Då ökar risken för bränder.

Marken i mitten av Norrland
är fortfarande blöt.
Där är risken för brand inte lika stor.
Risken är också lägre på Gotland
och i delar av Halland och Skåne.

– Men det kan ändras senare i veckan
på grund av det torra vädret.

Det säger Viktor Bergman.
Han är expert på SMHI.

Det har redan varit
flera bränder den här veckan.

Det var en brand i skogen
nära Boxholm i Östergötland.
Och det var en brand
nära Hultsfred i Småland.

Brandmännen har båda
bränderna under kontroll.

8 SIDOR/TT

14 juli 2026

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