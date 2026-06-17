Sverige

En midsommarstång och några personer runt den.

Det blir ganska vanligt väder i Sverige på midsommar. Foto: Oscar Olsson/TT

Vädret i midsommar

På fredag den 19 juni
är det midsommarafton.
Då samlas många människor
för att fira utomhus.

Vädret på midsommar
blir ungefär som det
brukar vara i Sverige.
Det säger experter på väder.

I södra Sverige blir det
ungefär 20 grader varmt.
Det blir sol och lite moln där.

I norra Sverige kan det
bli mellan 15 och 20 grader.
Där kan det bli lite mer moln
och regn på vissa platser.

På lördag är det
midsommardagen.
Då blir det varmare.
Det kommer in varm luft
över Sverige från södra Europa.

I området Götaland
i södra Sverige kan det bli
över 25 grader varmt.

Men experterna varnar för
att det samtidigt kan bli
en del regn och åska.

8 SIDOR/TT

17 juni 2026

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1 kommentar
  1. Bebi Peggy skriver:
    17 juni, 2026 kl. 10:37

    Vädret har varit dåligt jättelänge nu. Det är kallt och blåsigt och regnskurar. Känns mer rätt att plocka fram julgranen än midsommarstången

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