Vädret i midsommar

På fredag den 19 juni

är det midsommarafton.

Då samlas många människor

för att fira utomhus.

Vädret på midsommar

blir ungefär som det

brukar vara i Sverige.

Det säger experter på väder.

I södra Sverige blir det

ungefär 20 grader varmt.

Det blir sol och lite moln där.

I norra Sverige kan det

bli mellan 15 och 20 grader.

Där kan det bli lite mer moln

och regn på vissa platser.

På lördag är det

midsommardagen.

Då blir det varmare.

Det kommer in varm luft

över Sverige från södra Europa.

I området Götaland

i södra Sverige kan det bli

över 25 grader varmt.

Men experterna varnar för

att det samtidigt kan bli

en del regn och åska.

8 SIDOR/TT