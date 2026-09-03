Man dog efter våld i Karlstad

En man dog efter en

misstänkt misshandel

vid en restaurang

i Karlstad.

Det hände natten mot

söndag den 30 augusti.

Poliserna har gripit

två unga män.

De är misstänkta

för misshandeln.

Männen är dömda

för andra brott

sedan tidigare.

En av dem är dömd

för en misshandel.

Den andra är dömd

för brottet olovlig körning.

Många personer spred

rykten på internet

efter misshandeln.

Det handlade bland annat

om att de misstänkta

var invandrare.

Det stämmer inte.

Nu varnar poliserna

folk från att sprida

rykten på internet.

Det kan störa polisernas

arbete.

De misstänkta männen

är inlåsta

medan poliserna jobbar

med sin undersökning.

Senast den 30 september

ska en åklagare bestämma

om det kan bli en rättegång

mot männen.

8 SIDOR/TT