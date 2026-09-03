Sverige

Lamporna på en polisbil.

En polisbil. Foto: Johan Nilsson/TT

Man dog efter våld i Karlstad

En man dog efter en
misstänkt misshandel
vid en restaurang
i Karlstad.

Det hände natten mot
söndag den 30 augusti.

Poliserna har gripit
två unga män.
De är misstänkta
för misshandeln.

Männen är dömda
för andra brott
sedan tidigare.
En av dem är dömd
för en misshandel.
Den andra är dömd
för brottet olovlig körning.

Många personer spred
rykten på internet
efter misshandeln.
Det handlade bland annat
om att de misstänkta
var invandrare.

Det stämmer inte.

Nu varnar poliserna
folk från att sprida
rykten på internet.
Det kan störa polisernas
arbete.

De misstänkta männen
är inlåsta
medan poliserna jobbar
med sin undersökning.

Senast den 30 september
ska en åklagare bestämma
om det kan bli en rättegång
mot männen.

8 SIDOR/TT

3 september 2026

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3 kommentarer
  1. MK skriver:
    3 september, 2026 kl. 10:30

    Hur kan ni veta att det kommer att hända en misshandel redan i förväg mot
    söndag den 6 september? Idag är den 3:e september.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      3 september, 2026 kl. 10:37

      Hej MK!
      Tack för att du såg och skrev.
      Vi hade skrivit fel datum.
      Det är ändrat nu.
      /Hälsningar 8 Sidor

  2. Ta bort alla kriminella från gatorna. skriver:
    3 september, 2026 kl. 13:37

    Såg det på nyheterna igår .tycker det är fruktansvärt .tycker så synd om dottern som såg hur hennes pappa blev misshandlad. Tänk att leva med den synen resten av sitt liv.lås in dessa gärningsmän på livstid dom är farliga för allmänheten.

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