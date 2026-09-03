Sverige

En man berättade på internet om personer dömda för brott. Foto: Naina Helèn Jåma/TT

Dom om brottet förtal

En man berättade på internet
om personer som hade blivit
dömda för sexbrott.
Därför blir mannen
dömd för brottet förtal.

Mannen gjorde det
på apparna Facebook och Instagram.

Han visade bilder på fem personer
och berättade vad de heter
och var de bor.

Mannen säger att han gjorde det
för att informera
och varna andra människor.
Han vill också att det
ska bli lagligt att göra så.

Nu blir han dömd för brottet förtal.
Han ska betala böter till staten
och pengar till de fem personerna.

Förtal handlar om
att det kan vara förbjudet
att sprida dåliga saker
om en människa.
Även om det är sant.

Lagen finns för att en människa
som redan blivit straffad
av en domstol inte ska bli
straffad igen på internet,
till exempel.

Flera politiker tycker
att mannen gjorde rätt.
Regeringen har sagt att de vill
ändra lagen om förtal.

8 SIDOR/TT

3 september 2026

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