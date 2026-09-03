Dom om brottet förtal

En man berättade på internet

om personer som hade blivit

dömda för sexbrott.

Därför blir mannen

dömd för brottet förtal.

Mannen gjorde det

på apparna Facebook och Instagram.

Han visade bilder på fem personer

och berättade vad de heter

och var de bor.

Mannen säger att han gjorde det

för att informera

och varna andra människor.

Han vill också att det

ska bli lagligt att göra så.

Nu blir han dömd för brottet förtal.

Han ska betala böter till staten

och pengar till de fem personerna.

Förtal handlar om

att det kan vara förbjudet

att sprida dåliga saker

om en människa.

Även om det är sant.

Lagen finns för att en människa

som redan blivit straffad

av en domstol inte ska bli

straffad igen på internet,

till exempel.

Flera politiker tycker

att mannen gjorde rätt.

Regeringen har sagt att de vill

ändra lagen om förtal.

8 SIDOR/TT