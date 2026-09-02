Vi kan bli fyra miljoner färre

Det bor ungefär

tio miljoner människor

i Sverige i dag.

År 2100 kan vi vara

fyra miljoner färre.

Det visar en

ny undersökning.

Det beror på att kvinnor

föder färre barn

och att invandringen

har minskat.

Sverige kan få

allvarliga problem

med ekonomin

om det blir så.

Då blir vi färre

som betalar skatt.

Det betyder mindre pengar

till skola, vård och bussar.

För att få kvinnor i Sverige

att föda fler barn

behöver politiker göra

livet enklare för unga vuxna.

Det tror experten Åsa Hansson

som har gjort undersökningen.

I dag finns till exempel

inget stöd för studenter

som får barn, säger hon.

Om vi fortsätter

att bli färre människor i Sverige

kommer det fattas personal

i vissa arbeten.

Då behöver vi folk

från andra länder

som kan jobba här.

Det säger experten

Sven-Olov Daunfeldt

på organisationen

Svenskt näringsliv.

8 SIDOR/TT