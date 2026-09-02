Sverige

En bebis som en person trycker mot bröstet.Deras ansikten syns inte.

En nyfödd bebis. Foto: Christine Olsson/TT

Vi kan bli fyra miljoner färre

Det bor ungefär
tio miljoner människor
i Sverige i dag.

År 2100 kan vi vara
fyra miljoner färre.
Det visar en
ny undersökning.

Det beror på att kvinnor
föder färre barn
och att invandringen
har minskat.

Sverige kan få
allvarliga problem
med ekonomin
om det blir så.

Då blir vi färre
som betalar skatt.
Det betyder mindre pengar
till skola, vård och bussar.

För att få kvinnor i Sverige
att föda fler barn
behöver politiker göra
livet enklare för unga vuxna.

Det tror experten Åsa Hansson
som har gjort undersökningen.

I dag finns till exempel
inget stöd för studenter
som får barn, säger hon.

Om vi fortsätter
att bli färre människor i Sverige
kommer det fattas personal
i vissa arbeten.

Då behöver vi folk
från andra länder
som kan jobba här.

Det säger experten
Sven-Olov Daunfeldt
på organisationen
Svenskt näringsliv.

8 SIDOR/TT

2 september 2026

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8 kommentarer
  1. ... skriver:
    2 september, 2026 kl. 11:59

    Höj barnbidraget rejält så kommer fler barn att födas.

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  2. Alien22 skriver:
    2 september, 2026 kl. 12:22

    Sverige, Finland, Island och andra länder börjar få slut på sin nya infödda generation. Det sker fler dödsfall per år än födslar.

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  3. arab slaktaren😈 skriver:
    2 september, 2026 kl. 12:41

    Utlänningar kommer väl också åka bort

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  4. Perra skriver:
    2 september, 2026 kl. 13:07

    Stoppa invandringen!! Jaha blir vi ännu färre då?. Matematiska genier röstar på SD

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  5. Junia skriver:
    2 september, 2026 kl. 13:25

    hej 8 sidor jag undrar varför fler dör

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  6. Moroten skriver:
    2 september, 2026 kl. 14:35

    Vi måste föda fler barn.

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  7. ...🥰🥰🥰8sidor är bäst skriver:
    2 september, 2026 kl. 15:32

    Arab slaktaren ja det är så många ska utvisas om SD vinner.

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  8. Skogman skriver:
    2 september, 2026 kl. 15:44

    8 Sidor, Om det är rätt varför regeringen agerar mot invandrare och gör invandring omöjlig?

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