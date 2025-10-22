Vardags
Ungdomar i Sverige dricker mindre alkohol än någonsin. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Unga dricker mindre
Ungdomar i Sverige
dricker mindre alkohol
än någonsin tidigare.
Ungdomar som använder
tobak och drogen cannabis
minskar också.
Men fler ungdomar i Sverige
har testat lustgas
jämfört med ungdomar
i flera andra länder.
Det visar en ny undersökning
bland ungdomar i Europa
som är 15 år och 16 år.
Nyligen blev tolv
ungdomar förgiftade.
De hade druckit sprit
som de hade köpt av personer
i appen Snapchat.
De fick vård på sjukhus.
Det är ovanligt att så många
ungdomar behöver vård
på grund av giftig sprit.
Inför höstlovet varnar poliserna.
De vill att föräldrar
ska prata med sina barn
om att sprit som de
beställer från Snapchat
och som sedan kommer med bilar
kan vara mycket farlig.
Bilarna kallas vodkabilar.
