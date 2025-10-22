Vardags

En filt med många ölburkar på.

Ungdomar i Sverige dricker mindre alkohol än någonsin. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Unga dricker mindre

Ungdomar i Sverige
dricker mindre alkohol
än någonsin tidigare.

Ungdomar som använder
tobak och drogen cannabis
minskar också.

Men fler ungdomar i Sverige
har testat lustgas
jämfört med ungdomar
i flera andra länder.

Det visar en ny undersökning
bland ungdomar i Europa
som är 15 år och 16 år.

Nyligen blev tolv
ungdomar förgiftade.
De hade druckit sprit
som de hade köpt av personer
i appen Snapchat.

De fick vård på sjukhus.
Det är ovanligt att så många
ungdomar behöver vård
på grund av giftig sprit.

Inför höstlovet varnar poliserna.
De vill att föräldrar
ska prata med sina barn
om att sprit som de
beställer från Snapchat
och som sedan kommer med bilar
kan vara mycket farlig.
Bilarna kallas vodkabilar.

8 SIDOR/TT

22 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. MILENA skriver:
    22 oktober, 2025 kl. 11:22

    OMG!!!😴

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar