Unga dricker mindre

Ungdomar i Sverige

dricker mindre alkohol

än någonsin tidigare.

Ungdomar som använder

tobak och drogen cannabis

minskar också.

Men fler ungdomar i Sverige

har testat lustgas

jämfört med ungdomar

i flera andra länder.

Det visar en ny undersökning

bland ungdomar i Europa

som är 15 år och 16 år.

Nyligen blev tolv

ungdomar förgiftade.

De hade druckit sprit

som de hade köpt av personer

i appen Snapchat.

De fick vård på sjukhus.

Det är ovanligt att så många

ungdomar behöver vård

på grund av giftig sprit.

Inför höstlovet varnar poliserna.

De vill att föräldrar

ska prata med sina barn

om att sprit som de

beställer från Snapchat

och som sedan kommer med bilar

kan vara mycket farlig.

Bilarna kallas vodkabilar.

