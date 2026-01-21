Vardags

    Idrottarna Daniel Ståhl och Simon Pettersson kramar varandra. Foto: Anders Wiklund/TT

  • FÖRÄLDER TRÖSTAR SITT BARN

    En förälder kramar sitt barn för att trösta. Foto: Fotograferna Holmberg/TT

  • KRAM

    En kram kan få oss att må bättre. Foto: Patrik Lundin/SVD/TT

En dag för kramar

Den 21 januari är
kramens dag.
Dagen kom till
för 40 år sedan.
Den finns över hela världen
för att få fler
att ge varandra en kram.

Kramar kan göra
att vi mår bättre.
När vi får en kram
händer det saker i kroppen.
Hormoner börjar jobba.
De styr mycket i kroppen.

Forskare säger att kramar
minskar hormonerna
som gör oss stressade.
Vi slappnar av.

Det blir mer av hormoner
som läker sår.
En kram kan också göra
att vi har mindre ont.

Om du ger någon en kram
är det bra att kramas länge.
En lång kram gör att kroppen
släpper ut mer
av hormonet oxytocin.
Då känner vi oss gladare.

En kram kan också vara
ett sätt att visa att vi är vänner.
Men kom ihåg att du inte
får krama någon
som inte vill.
Fråga innan du kramas.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

21 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    21 januari, 2026 kl. 10:54

    Senast någon gav mig en kram var för 11 år sedan. Det var en tjej som är konstnär som gav mig den kramen. Jag hade varit och tittat på hennes konst den gången. Hon gör konstverk med hjälp av bitar från kläder som inte längre går att använda.

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    21 januari, 2026 kl. 10:54

    🥰Jag kramar med Miska!❤

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    21 januari, 2026 kl. 10:55

    KRAM FRÅN MIG TILL DIG BEBI PEGGY!!!😍🥰💞

    Svara
  4. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗det finns en låt som heter krama mig skriver:
    21 januari, 2026 kl. 12:59

    jag skickar en bamse kram till alla er på redaktionen ni förtjänar en varm kram .och en kram till beby och Luisa. 💏💑💏💑💏💏

    Svara
  5. Claude Balls skriver:
    21 januari, 2026 kl. 14:35

    Jag tycker om att krama kvinnor och jag tycker att på kramar att jag kunde krama de utan tillstånd💕.

    Svara
  6. Jag är den som bryr sig skriver:
    21 januari, 2026 kl. 15:22

    Men de som inte har armar? Hur ska de krama?

    Svara
  7. Pride skriver:
    21 januari, 2026 kl. 15:23

    Gay/bög 💞

    Svara
  8. Kante skriver:
    21 januari, 2026 kl. 15:42

    Jag ska krama min bäst flickvän som heter semira😊😊

    Svara
