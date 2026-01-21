Vardags
En dag för kramar
Den 21 januari är
kramens dag.
Dagen kom till
för 40 år sedan.
Den finns över hela världen
för att få fler
att ge varandra en kram.
Kramar kan göra
att vi mår bättre.
När vi får en kram
händer det saker i kroppen.
Hormoner börjar jobba.
De styr mycket i kroppen.
Forskare säger att kramar
minskar hormonerna
som gör oss stressade.
Vi slappnar av.
Det blir mer av hormoner
som läker sår.
En kram kan också göra
att vi har mindre ont.
Om du ger någon en kram
är det bra att kramas länge.
En lång kram gör att kroppen
släpper ut mer
av hormonet oxytocin.
Då känner vi oss gladare.
En kram kan också vara
ett sätt att visa att vi är vänner.
Men kom ihåg att du inte
får krama någon
som inte vill.
Fråga innan du kramas.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
21 januari 2026
