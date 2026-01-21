En dag för kramar

Den 21 januari är

kramens dag.

Dagen kom till

för 40 år sedan.

Den finns över hela världen

för att få fler

att ge varandra en kram.

Kramar kan göra

att vi mår bättre.

När vi får en kram

händer det saker i kroppen.

Hormoner börjar jobba.

De styr mycket i kroppen.

Forskare säger att kramar

minskar hormonerna

som gör oss stressade.

Vi slappnar av.

Det blir mer av hormoner

som läker sår.

En kram kan också göra

att vi har mindre ont.

Om du ger någon en kram

är det bra att kramas länge.

En lång kram gör att kroppen

släpper ut mer

av hormonet oxytocin.

Då känner vi oss gladare.

En kram kan också vara

ett sätt att visa att vi är vänner.

Men kom ihåg att du inte

får krama någon

som inte vill.

Fråga innan du kramas.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR