Viktigt att dricka

Myndigheten SMHI varnar nu

för hög värme i södra Sverige.

Det kan bli ungefär 35 grader.

Hettan kan vara kvar i flera dagar.

Det är viktigt att vara

försiktig i värmen.

Framför allt gamla

människor kan få problem.

– Det viktigaste rådet

är att inte vara i solen.

Det säger Sölve Elmståhl.

Han är expert på gamlas hälsa.

Gamla människor

har svårare att känna törst.

Därför är det viktigt att de dricker

även om de inte är törstiga.

Drick en liter vatten

på förmiddagen

och en liter vatten

på eftermiddagen.

Det säger Sölve Elmståhl.

Drick ännu mer om det

är 30 grader eller varmare.

När vi svettas

försvinner salt från kroppen.

Det är viktigt att få i sig nytt salt.

Annars kan du få solsting.

Vätskeersättning

hjälper mot det.

Du kan göra en egen

blandning hemma.

Recept finns i rutan

nedanför artikeln.

När det är väldigt varmt

är det bra att duscha eller bada.

Det svalkar kroppen.

Men vattnet ska inte vara för kallt.

Ungefär 18 grader är bra.

Det säger Sölve Elmståhl.

Det är också viktigt

att ta det lugnt i värmne.

Arbete i trädgården

eller långa promenader

får vänta till kallare dagar.

8 SIDOR/TT