Vardags
Gamla människor är extra känsliga för varmt väder. Foto: Pär Bäckström/TT
Viktigt att dricka
Myndigheten SMHI varnar nu
för hög värme i södra Sverige.
Det kan bli ungefär 35 grader.
Hettan kan vara kvar i flera dagar.
Det är viktigt att vara
försiktig i värmen.
Framför allt gamla
människor kan få problem.
– Det viktigaste rådet
är att inte vara i solen.
Det säger Sölve Elmståhl.
Han är expert på gamlas hälsa.
Gamla människor
har svårare att känna törst.
Därför är det viktigt att de dricker
även om de inte är törstiga.
Drick en liter vatten
på förmiddagen
och en liter vatten
på eftermiddagen.
Det säger Sölve Elmståhl.
Drick ännu mer om det
är 30 grader eller varmare.
När vi svettas
försvinner salt från kroppen.
Det är viktigt att få i sig nytt salt.
Annars kan du få solsting.
Vätskeersättning
hjälper mot det.
Du kan göra en egen
blandning hemma.
Recept finns i rutan
nedanför artikeln.
När det är väldigt varmt
är det bra att duscha eller bada.
Det svalkar kroppen.
Men vattnet ska inte vara för kallt.
Ungefär 18 grader är bra.
Det säger Sölve Elmståhl.
Det är också viktigt
att ta det lugnt i värmne.
Arbete i trädgården
eller långa promenader
får vänta till kallare dagar.
8 SIDOR/TT
Recept
När vi svettas mycket
behöver vi fylla på kroppen
med både vätska och salt.
Här är ett recept på vätskeersättning:
- 1 liter vatten
- 6 teskedar socker
- 0,5 tesked salt
- Var noggrann med måtten.
Det är dåligt att få i sig för mycket salt.
Blanda vatten, socker och salt noga.
- Saltet och sockret ska ha löst sig.
Blandningen ska vara genomskinlig.
Den ska smaka som tårar.
- Om du är osäker på
om vattnet är rent
kan du koka blandningen
innan du dricker.
Om du glömmer att dricka
och inte får i dig salt
när det är varmt kan du få solsting.
Då kan du få huvudvärk och bli yr.
Om du blir mycket dålig
kan du få feber och börja kräkas.
Då måste du söka vård direkt.
26 juni 2026
TACK FÖR ER ARBETE 8 SIDOR! FIN ARTIKEL!😍🙂😎 Annars hur mår ni???
Tack Milena!
Det gör oss glada.
Vi mår bra.
Snart är vi bara två
på redaktionen.
Resten har semester.
Hur mår du?
Önskar dig en fin sommar.
Vänligen,
8 Sidor
Jag dricker mycket vatten, viktigt att ha en bringa i kylen. Kallt vatten är bra att kyla ner kroppen med. Och tänk på våra pälsklingar dom behöver också kall vatten.
Jag drack en halv liter vatten förra natt. Jag vaknade flera gånger på natten. Men jag har inte behov att kissa på natten.
Jag måste dricka vatten på natten annars får jag huvudvärk.
Jag dricker kallt vatten. Eftersom jag får huvudvärk av ljummet vatten.
TACK! jag mår så där-sjuk, frustrerad…inget löste sig i mitt liv eller på denna dumma jorden! Jag promenerar varje dag lite i Bunkeflostrand-vi reser ingenstans! Om ni vill åka till Turkiet eller Tjeckien så fråga om råd! Trevlig sommar med mvh Milena🙂😎🧡
PS: jag skickar en fin låt från Karel Gott och MARTINA BALOGOVA-SVET JE NEKONECNA PLAZ! (you tube)!🥰
Ska man dricka vatten varje timme eller oftare när det är +35 °C?
I Syrien är många vana vid sådan värme, men i Sverige är det ovanligt. Därför är det extra viktigt att dricka mycket vatten. Själv dricker jag kall slush. 🙂
…varje halv timme…och stanna inte längre på solen!
Drick när du är törstig