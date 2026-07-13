Populärt med camping

Fler vill bo på camping

i Sverige på sin semester.

Det säger företag

som jobbar med camping.

Det verkar bli fler turister

på campingar i sommar

jämfört med förra sommaren.

Det säger företagen.

Fler än hälften

av turisterna är svenskar.

Men det blir mer vanligt

med tyskar och nederländare.

På en camping

kan du sova i

husvagn

husbil

campingstuga

tält.

8 SIDOR/TT