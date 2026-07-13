Vardags
En camping med husbilar och husvagnar. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Populärt med camping
Fler vill bo på camping
i Sverige på sin semester.
Det säger företag
som jobbar med camping.
Det verkar bli fler turister
på campingar i sommar
jämfört med förra sommaren.
Det säger företagen.
Fler än hälften
av turisterna är svenskar.
Men det blir mer vanligt
med tyskar och nederländare.
På en camping
kan du sova i
- husvagn
- husbil
- campingstuga
- tält.
8 SIDOR/TT
13 juli 2026
ja det är poppis vi brukar resa genom Sverige med husbilen ,det är frihet 🚙på camping kan man träffa många nya vänner. 🌝
Hur är det med grannländer och andra länder nära Sverige såsom Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Norge, Belgien, Tjeckien, Ukraina och Belarus då? Samt Island? 8 sidor
Hej Vinne!
Det verkar som att Sverige
är landet i Europa
där camping är mest populärt.
Efter Sverige kommer Nederländerna,
Danmark, Finland och Tyskland.
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