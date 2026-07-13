Vardags

En bild tagen från luften. Nedan syns en campingplats som ligger vid en sjö.

En camping med husbilar och husvagnar. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Populärt med camping

Fler vill bo på camping
i Sverige på sin semester.

Det säger företag
som jobbar med camping.

Det verkar bli fler turister
på campingar i sommar
jämfört med förra sommaren.
Det säger företagen.

Fler än hälften
av turisterna är svenskar.
Men det blir mer vanligt
med tyskar och nederländare.

På en camping
kan du sova i

  • husvagn
  • husbil
  • campingstuga
  • tält.

8 SIDOR/TT

13 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. parvaneh skriver:
    13 juli, 2026 kl. 09:55

    ja det är poppis vi brukar resa genom Sverige med husbilen ,det är frihet 🚙på camping kan man träffa många nya vänner. 🌝

    Svara
  2. Vinne skriver:
    13 juli, 2026 kl. 11:31

    Hur är det med grannländer och andra länder nära Sverige såsom Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Norge, Belgien, Tjeckien, Ukraina och Belarus då? Samt Island? 8 sidor

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 juli, 2026 kl. 11:34

      Hej Vinne!

      Det verkar som att Sverige
      är landet i Europa
      där camping är mest populärt.
      Efter Sverige kommer Nederländerna,
      Danmark, Finland och Tyskland.

      /8 Sidor

Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar